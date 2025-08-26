Trump envía mensaje inesperado a Taylor Swift y Travis Kelce tras su compromiso

Washington.– El compromiso entre la cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce generó reacciones en todo el mundo este martes, y una de las más llamativas fue la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el mandatario fue cuestionado sobre la noticia y, contra todo pronóstico, envió un mensaje positivo a la pareja.

“Les deseo mucha suerte. Pienso que él es un gran atleta, un buen tipo, y que ella es una persona fantástica. Les deseo lo mejor”, expresó Trump ante los reporteros.

El comentario causó sorpresa, pues en ocasiones anteriores el presidente había sido crítico con la intérprete de 'Shake It Off', llegando incluso a afirmar que “la odiaba”. La felicitación, difundida después de que Swift confirmara en redes sociales su compromiso con Kelce, ha provocado un intenso debate en plataformas digitales, donde los seguidores de ambos famosos no tardaron en reaccionar.