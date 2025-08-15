Las autoridades estatales confirmaron que Alex Marín fue trasladado a un nuevo centro penitenciario debido a faltas disciplinarias, por lo que ya no permanece en el reclusorio de Puente Grande, Jalisco. El movimiento se produce mientras enfrenta un proceso judicial por presuntos delitos de trata de personas y explotación sexual.

Hace algunos meses, en la zona hotelera de Puerto Vallarta, fue detenido Alejandro “N” por elementos de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra las Mujeres y en Razón de Género y Trata de Personas de la Fiscalía de Jalisco. El productor es señalado por su presunta participación en prostitución ajena y otras formas de explotación sexual.

El pasado 2 de junio se llevó a cabo una audiencia en la que se revisó su situación jurídica. De acuerdo con la Vicefiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, el juez determinó prisión preventiva luego de analizar las pruebas presentadas.

Con esta medida, Marín deberá permanecer bajo prisión preventiva hasta 2027, o por el tiempo que dure el proceso, por cargos que incluyen trata de personas en la modalidad de prostitución ajena y la explotación sexual de una menor de edad.

El coordinador estratégico de Seguridad estatal, Roberto Alarcón Estrada, informó que el traslado se realizó como consecuencia de infracciones cometidas por Marín dentro del penal de Puente Grande. Sin embargo, no se dieron a conocer detalles sobre la naturaleza de dichas faltas, lo que ha generado diversas especulaciones.