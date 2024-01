Tras su salida de LCDLF, Wendy Guevara fue humillada por Sergio Mayer

La influencer Wendy Guevara dejó en shock a sus fans al hablar de su tensa relación con Sergio Mayer, revelando que el político llegó a gritarle en oficinas de Televisa e intentó que firmará papeles, los cuales no estaban autorizados por sus abogados.

En una entrevista con Adela Micha, la influencer se sinceró sobre el cambio que dio su vida tras La Casa de los Famosos y exhibió que Sergio Mayer iba a ser el encargado de manejar sus contratos dentro de la empresa, situación que ella prohibió debido al comportamiento de su excompañero del Team Infierno.

Según relató Wendy a Adela Micha, tras su salida de La Casa de los Famosos, Sergio Mayer, se acercó con ejecutivos de Televisa, para comunicarles que ella quería que él fuera el encargado de orientarla en sus campañas de marketing y contratos, situación que la influencer asegura era falso.

Ante esto, ejecutivos de Televisa le dieron el mando a Sergio Mayer en relación del trabajo de Wendy, por lo que la influencer recordó qué inmediato acudió a la oficina de su “amigo” y fue en esa primera ocasión en la que conoció una versión muy distinta del ex Garibaldi:

"Yo nunca lo había visto así… llegó, entro a su oficina y a mí se me había desabrochado un botón, se me rompió y le digo 'ya vine, Sergio, ¿qué pasó?'; me dice '¡No manches! Ve cómo vienes, fíjate para la otra vez, cómo vienes', yo lo vi como otra persona", contó.

“Me dijo ‘de una vez te digo, dile a tu mánager que no tiene que ver nada él; todo lo tienes que ver conmigo… es lo único que te voy a decir’”, contó la influencer, situación que empeoró cuando Sergio Mayer le exigía firmar papeles de los que ella no tenía conocimiento.

La situación generó que Wendy Guevara le exigiera a ejecutivos de Televisa que le “quitarán” a Sergio Mayer y desde entonces no han tenido contacto.