Tony Dalton tiene papel importante en 'The Last of Us'

La segunda temporada de The Last of Us, la aclamada serie de HBO basada en el icónico videojuego de Naughty Dog, ha sorprendido a los fanáticos con cameos de actores reconocidos que enriquecen la narrativa emocional y compleja del programa.

Uno de los momentos más destacados del episodio 6 de esta temporada fue la aparición del actor estadounidense-mexicano Tony Dalton, un actor cuya presencia, aunque breve, dejó una marca significativa en la historia.

¿Qué papel hizo Tony Dalton en la serie?

Tony Dalton interpreta a Javier Miller, el padre de Joel y Tommy Miller, en un flashback que abre el episodio 6 de la segunda temporada de The Last of Us.

Este personaje, creado específicamente para la adaptación televisiva y no presente en el videojuego The Last of Us Part II, ofrece una mirada profunda al pasado de los hermanos Miller y al impacto de su crianza en sus personalidades y decisiones.

En la escena, Javier comparte una conversación con un joven Joel, donde se revela su estilo de crianza duro y autoritario, marcado por la violencia física.

Este cameo, mantenido en secreto hasta el estreno del episodio, ha sido elogiado por los fanáticos y críticos, quienes destacaron la capacidad de Dalton para transmitir emociones intensas en pocos minutos.

​¿Quién es Tony Dalton y qué ha filmado?

Tony Dalton, cuyo nombre completo es Álvaro Luis Bernat Dalton, es un actor mexicano-estadounidense nacido el 13 de febrero de 1975 en Laredo, Texas.

Hijo de una madre estadounidense y un padre mexicano, Dalton creció en un entorno bicultural que influyó en su versatilidad como actor.

Estudió actuación en el prestigioso Lee Strasberg Theatre and Film Institute en Nueva York, donde perfeccionó su técnica antes de iniciar una carrera que abarca cine, televisión y teatro en México y Estados Unidos.

Dalton es ampliamente reconocido por su papel como Lalo Salamanca en la serie Better Call Saul (2018-2022), un spin-off de Breaking Bad. Su interpretación del carismático pero aterrador villano le valió elogios de la crítica, así como nominaciones a los Screen Actors Guild Awards y los Saturn Awards.

Este rol fue clave para su proyección internacional, llevándolo a ser elegido como Jack Duquesne, también conocido como Swordsman, en la miniserie del Universo Cinematográfico de Marvel Hawkeye (2021). Además, retomó este personaje en Daredevil: Born Again (2025), consolidando su presencia en el género de superhéroes.

En México, Dalton ha tenido una prolífica carrera en cine y televisión. Entre sus trabajos más destacados están la película Matando Cabos (2004), que también coescribió, y La dictadura perfecta (2014).

En televisión, protagonizó la serie Sr. Ávila (2013-2018), que ganó un Emmy Internacional como Mejor Serie de Habla No Inglesa. Otros créditos incluyen participaciones en Rebelde (2004-2006), Capadocia (2008) y Los simuladores (2008-2009).