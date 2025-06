Tom Felton volverá a ser Draco Malfoy, esta vez en Broadway

Nueva York.- Tom Felton, el Draco Malfoy original de las películas de “Harry Potter”, retomará su antiguo papel en Broadway este invierno en “Harry Potter y el Legado Maldito”.

“Formar parte de las películas de 'Harry Potter' ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Unirme a esta producción será un momento clave para mí, porque cuando empiece a actuar en 'El Legado Maldito' este otoño, tendré la misma edad que Draco en la obra”, declaró Felton, quien actualmente tiene 37 años.

Felton hará su debut en Broadway en el papel, comenzando sus funciones en el Lyric Theatre el 11 de noviembre y permaneciendo en cartelera hasta el 22 de marzo de 2026.

Malfoy fue el némesis de Potter en los libros y ocho películas, pero en la obra , ambientada 19 años después de los eventos de “Harry Potter y las Reliquias de la Muerte”, el hijo de Potter, Albus, se hace amigo del hijo de Malfoy, Scorpius, en Hogwarts.

Será la primera vez que un miembro del elenco de la película de “Harry Potter” se una a la producción teatral.

Felton debutó en el West End en 2022, protagonizando "2:22 A Ghost Story" y en 2024 participó en la obra de Gareth Farr "A Child of Science" en el Bristol Old Vic. Entre sus trabajos cinematográficos se incluyen "They Will Kill You", junto a Patricia Arquette, y "Fackham Hall", con Damian Lewis.