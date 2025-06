Tom Cruise, Dolly Parton y otros recibirán Oscar honorífico por sus trayectorias

Los Ángeles.– A 25 años de que Tom Cruise recibiera su primera nominación al Oscar, finalmente tendrá su trofeo. Y no es por sus acrobacias temerarias, al menos no exclusivamente.

Cruise, la coreógrafa Debbie Allen y el diseñador de producción de “Do The Right Thing” ("Haz lo correcto"), Wynn Thomas, han sido seleccionados para recibir Oscar honorarios en los Premios de los Gobernadores anuales, anunció la academia de cine el martes. Dolly Parton también será reconocida con el Premio Humanitario Jean Hersholt por su trabajo caritativo de décadas en alfabetización y educación.

La presidenta de la Academia, Janet Yang, afirmó en un comunicado: “Los Premios de los Gobernadores de este año celebrarán a cuatro individuos legendarios cuyas carreras extraordinarias y compromiso con nuestra comunidad cinematográfica continúan dejando un impacto duradero”.

La mayoría de los galardonados con los Oscar honorarios no han ganado un Oscar competitivo. Cruise, de 62 años, ha sido nominado cuatro veces, dos veces como mejor actor en “Born on the Fourth of July” (“Nacido el 4 de julio”) y “Jerry Maguire”, una vez como actor de reparto en “Magnolia” y una vez como mejor película con “Top Gun: Maverick”. Cruise se ha caracterizado por defender la experiencia cinematográfica en salas y la producción a gran escala de Hollywood durante la pandemia de coronavirus.

Yang destacó el “increíble compromiso de Cruise con nuestra comunidad cinematográfica, con la experiencia teatral y con la comunidad de acrobacias”.

Allen, de 75 años, nunca ha sido nominada a un Oscar. Pero la artista polifacética —también actúa y produce— ha desempeñado un papel integral en el espectáculo de los Oscar, habiendo coreografiado siete ceremonias a lo largo de los años. Cuatro de ellas fueron nominadas a premios Emmy en horario estelar.

Una nominación también había eludido a Thomas, un destacado diseñador de producción cuyas películas a menudo han sido nominadas a mejor película e incluso una ganó, por “A Beautiful Mind” (“Una mente brillante”) de Ron Howard. Thomas es más conocido por su colaboración a largo plazo con el cineasta Spike Lee, desde “She’s Gotta Have It” y “Malcolm X” hasta “Da 5 Bloods” (“5 sangres”).

Parton ha sido nominada dos veces a mejor canción original, por “9 to 5” y, en 2006, “Travelin’ Thru” de la película “Transamerica”. Pero su honor celebra sus esfuerzos humanitarios a lo largo de los años, a través de organizaciones como la Fundación Dollywood y el programa literario “Dolly Parton’s Imagination Library”.

Yang dijo que Parton “ejemplifica el espíritu” del Premio Humanitario Jean Hersholt.

Los premios se entregarán durante una ceremonia no televisada el 16 de noviembre en el Ray Dolby Ballroom en Los Ángeles. Los galardonados del año pasado incluyeron al fallecido Quincy Jones, los productores de Bond Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, el cineasta Richard Curtis y la directora de casting Juliet Taylor.

Los Oscar honorarios, que honran el logro de toda una vida, las contribuciones al estado de las artes y ciencias cinematográficas y el servicio a la academia, son seleccionados por la junta de gobernadores de la academia de cine.