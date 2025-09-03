¿Todos nominados? Así quedó la placa en LCDLF

Ciudad de México.- Esta semana en La Casa de los Famosos, los habitantes enfrentaron una nueva jornada de nominaciones que puso en riesgo la permanencia de varios concursantes.

Los nominados que estarán en manos del público son: Facundo, Shiky, Dalílah y Abelito.

La tensión en la casa aumentó tras conocerse los nombres, ya que las alianzas y estrategias quedaron nuevamente expuestas.

Como cada semana, será la audiencia quien decida con su voto quién abandona la competencia y quién logra permanecer.

La producción recordó que las votaciones ya están abiertas y se mantendrán activas hasta el día de la gala de eliminación.