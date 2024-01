¿Tiradera a Nodal? Filtran supuesta letra de la nueva canción de Belinda

"Cactus" ya se ha hecho uno de los temas más esperados por muchos internautas y principalmnete por los seguidores de Belinda, ya que aseguran que el tema será una tiradera en contra de la expareja de la famosa, Crintian Nodal.

Ahora esas sospechas podrían ya confirmarse luego de que se filtró la supuesta letra de la canción, lo que revela que "Cactus" sí podría estar dedicada a Christian Nodal.

"Al final no hay bien sin mal y el dolor se pasará. Yo volví, Beli-k... No fuiste lo que esperé de ti, carajo como me hiciste sufrir. De que sirvió tatuarte mis ojos pa' luego borrarlos con otros. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui. Hoy quiero sacar todo esto que llevo cargando en mi corazón, porque la terapia ayuda, pero la música sana más y al final no hay ni bien sin mal y el dolor se pasará", se lee en la letra que ya se hizo viral en redes sociales.