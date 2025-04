Tina Knowles recorre la historia del éxito de Beyoncé y Solange

Foto: Associated Press

Nueva York.- Muchos de los recuerdos más entrañables de la infancia de Tina Knowles son de estar sentada bajo un nogal mientras su madre recitaba la historia de su familia, que se remonta a varias generaciones. Ahora, la madre de Beyoncé y Solange ha compartido su propia historia con "Matriarch: A Memoir", que se estrena esta semana.

“Beyoncé y Solange han estado ocupadas trabajando desde pequeñas, y Kelly (Rowland)… Les he contado historias, pero ni siquiera sé si realmente me escucharon”, dijo Knowles, de 71 años. “Cuando eres joven, muy poca gente quiere escuchar esas historias de los viejos tiempos”.

A los 59 años, Knowles comenzó a grabar notas de voz de esa historia, añadiendo sus contribuciones, tras contemplar su muerte tras divorciarse de Mathew Knowles tras tres décadas de matrimonio. Las grabaciones estaban destinadas únicamente a sus nietos y futuros bisnietos, antes de convertirse finalmente en la base del libro.

La selección de 432 páginas del Club de Lectura de Oprah explora una amplia gama de temas, incluyendo sus bisabuelas esclavizadas, su espíritu emprendedor, la infancia de Beyoncé y Solange en Houston, su primer matrimonio plagado de infidelidades, la lucha de Destiny's Child por conseguir un contrato discográfico y el racismo flagrante que su familia sufrió en un Estados Unidos segregado. (De niña, se le permitió sentarse brevemente en la parte delantera de un autobús solo para blancos, disimulada por su piel clara).

Pero no encontrarás detalles jugosos de la madre protectora; no se menciona el infame incidente del ascensor en la Gala Met de 2014 entre Jay-Z y Solange, ni que Kanye West le quitara el micrófono a Taylor Swift en los MTV VMAs de 2009 en su intento de defender a Beyoncé. Esta es la historia de Celestine Beyoncé —no la de sus hijos—, aún intrigante y muy personal, que revela que le diagnosticaron cáncer de mama en etapa 1 el año pasado. Inicialmente, lo había omitido del libro.

“Solo quería guardármelo para mí… mientras pasaba por ese proceso de cirugía y todo eso, hubo cosas que sentí que necesitaba compartir”, dijo Knowles, quien ahora está libre de cáncer después de la cirugía y el tratamiento, e insta a las mujeres a hacer citas para mamografías y buscar segundas opiniones.

Knowles, quien el próximo mes iniciará una gira de presentación de libros por nueve ciudades que incluirá conversaciones con amigos famosos como la ex primera dama Michelle Obama y Tyler Perry (también insinúa que su familia la acompañará en algunas paradas), habló con The Associated Press sobre recibir el reconocimiento que merece, los arrepentimientos como madre y la búsqueda de la felicidad. Las respuestas han sido editadas para mayor claridad y brevedad.

AP: Algunos podrían haberte considerado solo la estilista de Destiny's Child o la madre de Beyoncé. ¿Quieres que te den el crédito que mereces?

KNOWLES: Le di crédito a muchas personas por algunas cosas, y eso me parece bien, pero esto se trata de mi verdad.

Definitivamente siento que fui una fuerza impulsora, y puedo decirlo ahora sin sentir que... de niño me enseñaron a ser súper humilde y a no presumir nunca... Creo que he apagado mi luz durante tanto tiempo que ya no quiero hacerlo más.

AP: Hay eventos relacionados con Beyoncé o Solange que apenas mencionaste, si es que los mencionaste, como las razones de la ruptura de Destiny's Child. ¿Por qué excluir tu perspectiva?

KNOWLES: No creo que sea importante, porque desde entonces, todos han prosperado y simplemente han seguido adelante. Y yo simplemente elijo centrarme en lo positivo de la vida... No creo que sea necesario insistir en esas cosas. No quiero hablar de ellas.

AP: Al destacar las diferencias entre Solange y Beyoncé, describes cómo a Solange le encantaba la escuela y ansiaba estructura, y tú no siempre pudiste proporcionársela cuando Destiny's Child empezó a despegar. ¿Por qué ser tan vulnerable con tus contratiempos como madre? (Solange, al no querer viajar ni dejar a sus amigos, finalmente se quedó con una amiga de la familia por un tiempo para mantener la coherencia).

KNOWLES: Solange siempre ha sido sincera desde pequeña... siempre me ha apoyado. Porque siempre me decía: «Mamá, eres muy irresponsable con la escuela».

Sentí que hablar de ello me curaba. Porque la gente piensa que... intentas ser la madre perfecta, y sin duda, yo estaba cometiendo errores como todos los demás. Así que quería ser honesta sobre mis defectos.

AP: ¿Por qué mencionaste la importancia de los maestros, afectando negativamente tu propia confianza al asistir a la escuela católica, así como su impacto en tus hijas?

KNOWLES: Algunas pueden ser perjudiciales, y hablo en detalle sobre eso porque me doy cuenta de que una maestra que me dijo que Beyoncé era lenta en kínder y que necesita repetir grado, y que es diciembre, podría haberle arruinado la vida a mi hija. Ni siquiera tendríamos una Beyoncé hoy si la hubiera escuchado.

Tienes que luchar por tus hijos. Espero que esa lección haya quedado clara y contundente. … Eso fue importante para mí porque veo a muchos padres que no lo hacen, y mi madre no me protegió.

AP: ¿Beyoncé y Solange ya leyeron el libro?

KNOWLES: Para cuando terminé el libro y estaba lista para compartirlo con ellos, ambos tenían agendas muy apretadas y no quería que pensaran: "Tengo que parar a leer un libro". Así que les envié todas sus partes y las aprobaron.

AP: ¿Te pidieron que cortaras algo después de leer sus partes?

KNOWLES: No. Estaban de acuerdo en todo.

AP: ¿Qué espera que los lectores extraigan de “Matriarch”?

KNOWLES: Tu vida, sea cual sea, no puede centrarse solo en los demás, excepto en ti. Y me llevó mucho tiempo —tuve que tener 59 años— darme cuenta de que merezco ser feliz. Y merezco tener lo que merezco, y no sentirme mal por ello, ni culpable.

Voy a vivir mi vida, vivir mi mejor vida, como dicen los niños.