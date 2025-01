Timothée Chalamet regresa a 'SNL'

Nueva York.- Timothée Chalamet regresará a "Saturday Night Live" para su tercera temporada como presentador, pero esta vez tendrá una doble función.

NBC anunció el viernes que el comediante Dave Chappelle será el anfitrión del programa de sketches el 18 de enero, con el invitado musical GloRilla, mientras que Chalamet será el anfitrión e invitado musical el 25 de enero.

Es la cuarta vez que Chappelle es anfitrión. El trío de artistas anunciados está en medio de la temporada de premios. Chappelle y GloRilla, uno de los Artistas Revelación de 2024 de The Associated Press, están nominados a los Grammy en la gala del 2 de febrero. Chalamet ha sido nominado a una serie de premios de actuación por "A Complete Unknown" y es considerado un contendiente para los Oscar, cuyas nominaciones se anunciarán el 19 de enero.

Para "A Complete Unknown", Chalamet cantó y aprendió a tocar la guitarra y la armónica para encarnar a Bob Dylan. No está claro qué cantará el actor durante el show en vivo (también cantó en "Wonka" y los fanáticos dedicados pueden estar esperando una repetición de "Statistics"), pero identificó previamente qué canciones de Dylan se sintió inspirado.

"Me gustan las canciones más íntimas como 'Girl From the North Country' o 'Boots of Spanish Leather' o 'One Too Many Mornings' o 'Tomorrow Is a Long Time'", dijo a la AP a finales del año pasado. "Pero también me gustó 'North Country Blues' y 'Rocks and Gravel' o 'Ballad of Hollis Brown', cosas en las que se escucha el mineral de hierro en la voz de Bob, el North Country en Minnesota, el Hibbing".

El propio Dylan ha aparecido en "SNL", una vez, como invitado musical, en 1979. El actual miembro del elenco James Austin Johnson, quien interpretó a Dylan en un sketch a principios de esta temporada, aparece brevemente en "A Complete Unknown".

"SNL" está en medio de la celebración de su temporada número 50. El programa regresará a mediados de febrero para celebrar su aniversario durante un fin de semana, incluida una transmisión en vivo el domingo por la noche de "SNL50: The Anniversary Special" el 16 de febrero.