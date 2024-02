Timothée Chalamet es ‘fifas’; revela sus futbolistas mexicanos favoritos

Timothée Chalamet ha ganado reconocimiento por sus papeles en “Dune” y “Wonka”. Ha demostrado su gran calidad como actor y pocos pensarían que es fanático del futbol, pero sí lo es.

En su visita a México para promocionar la segunda parte de Dune, el joven actor dijo que le hubiera gustado ser futbolista, pero su complexión física le jugaba en contra.

“Sí, no soy lo suficientemente bueno. Tengo talento, pero eso no es suficiente y no soy tan fuerte”, dijo el actor.

Lo más llamativo es que portaba una playera de la Selección de México, una versión utilizada en el Mundial de 1994.

Timothée Chalamet fue cuestionado sobre quiénes son sus jugadores de futbol favoritos originarios de México y el histrión respondió señalando a los tres deportistas más talentosos, según su opinión:

“Rafa Márquez porque jugó para Red Bulls, de Nueva York, y también Ochoa, jugó mucho en Francia (AC Ajaccio)... 'Chicharito'”, respondió.

También hizo referencia a uno de sus compatriotas franceses que juega en el equipo mexicano de los Tigres, mostrando así que, además de ser un gran actor, es un fanático del balompié.

“El futbol de México es una locura, vienen jugadores franceses. Un francés vino a Tigres, André-Pierre Gignac, el cariño es para ambos”, agregó el actor.