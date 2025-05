The Weeknd se pierde en su propio espejo en 'Hurry Up Tomorrow'

Nueva York.- Es la última noche de la gira. El SoFi Stadium, a las afueras de Los Ángeles, está abarrotado. 80.000 fans esperan a The Weeknd , un mar infinito de luces cegadoras. El artista superventas, nacido como Abel Tesfaye, aparece en el escenario. Comienza a cantar la primera canción. Pasa menos de un minuto y ocurre lo impensable: se le quiebra la voz. Y entonces, desaparece.

Esa noche de septiembre de 2022 marcó un punto de inflexión para Tesfaye. Explora la escena de "Hurry Up Tomorrow ", donde, irónicamente, llega demasiado tarde. El tedio de un primer acto incoherente pinta al carismático intérprete —uno de los más populares de las últimas décadas— como un protagonista sin empatía en un mundo no lineal y sin sentido.

Pero, ¿cuánto de The Weeknd hay realmente aquí? En su primer papel protagónico en un largometraje, dirigido por Trey Edward Shults, Tesfaye interpreta una versión ficticia de sí mismo, un músico insomne ​​(como queda claro en el leitmotiv de "Wake Me Up", donde canta: "El sol nunca sale / No sé si es de día o de noche"). Está marcado por una ruptura reciente con una expareja, retratada en un cruel mensaje de voz ("Solía ​​pensar que eras buena persona", dice ella) y un estilo de vida hedonista, instigado por su superficial amigo y manager, Lee, interpretado por Barry Keoghan.

Poco después de que Tesfaye pierda la voz, una dolencia psicosomática, conoce a su superfan Amina, interpretada por Jenna Ortega. Ella le ofrece consuelo temporal y, a cambio, no le concede autonomía. Existe para él. Pronto, comienzan los horrores sin inspiración, que culminan en lo que recuerda a la escena de tortura de "Reservoir Dogs", pero con menos violencia. En cambio, Amina —cuando no está llorando; insto a todos los espectadores a llevar un registro de sus llantos y a considerar lo que podrían decir los blogs feministas— le canta algunos de los éxitos más grandes de The Weeknd, explicando que todos tratan sobre "vacío y desamor". Entretejida a lo largo de la historia, se encuentra una conversación sobre padres ausentes y miedo al abandono, con una entrega inmerecida y la agudeza de un primer borrador, algo que busca la profundidad sin llegar a la superficie.

Según la prensa, Amina y Lee no son personas reales, sino representaciones de Tesfaye. Ella pretende representar el yo emocional más profundo y desconectado de Tesfaye, y Lee, su imagen pública. Esto no se aclara explícitamente en la película, salvo en una lectura muy generosa del final. El subtexto solo funciona cuando hay contexto que lo respalde; de ​​lo contrario, nos quedamos con "Hurry Up Tomorrow": un emocionante proyecto vanidoso con imaginación surrealista, pero una escritura rígida, sin riesgos, con poca carga emocional y una narrativa poco clara.

Eso no será un problema para los superfans, por supuesto, aquellos que conocen a fondo la música y la carrera de The Weeknd. Esta película parece ser solo para ellos y Tesfaye, productor; tienen el marco para disfrutar de su metraje. Considerando que el fandom es la forma dominante de la cultura popular, no es una mala decisión comercial.

Y ya le ha funcionado antes. Esta no es la primera incursión de Tesfaye en la actuación. Además de su cameo en "Uncut Gems", protagonizó la serie de HBO de 2023 "The Idol ". Cocreó la serie con Sam Levinson, una serie que también presentaba una provocación inmerecida. En su momento, "The Idol" recibió críticas por su narrativa sadomasoquista que surgió tras un alejamiento de "la perspectiva femenina", supuestamente a petición de Tesfaye. No era una serie ingeniosa ni subversiva, ni siquiera trataba de nada, pero sí inspiró conversación. Es fácil ver cómo "Hurry Up Tomorrow" podría tener efectos similares.

En un momento en que las películas autobiográficas sobre músicos son lúdicas y creativas —me viene a la mente la colaboración con Lego de Pharrell Williams , "Piece by Piece" , al igual que " Better Man " de Robbie Williams—, "Hurry Up Tomorrow" parece un paso en falso para quienes no son los más fieles a The Weeknd. Claro que la película no se identifica como biográfica. Pero podría haberle venido bien menos seriedad. Y mejor edición.

¿Y qué hay de la música? "Hurry Up Tomorrow" está conectado con el último álbum homónimo de Tesfaye , y el capítulo final de la trilogía de éxitos de The Weeknd, que comenzó con "After Hours" de 2020 y continuó con "Dawn FM" de 2022. El álbum, el más tranquilo de la serie, funcionó como una alegoría sobre las dificultades de la fama, un tema largamente tratado por los artistas pop más exitosos. En retrospectiva, funciona mejor como banda sonora de una película que como un disco independiente, por ambicioso que sea. Al igual que la película, critica el complejo industrial de las celebridades sin lograrlo. Parece obvio, ahora, saber que la película es anterior al disco.

El punto fuerte de la película reside, sin duda, en su banda sonora, compuesta por Tesfaye junto a Daniel Lopatin (mejor conocido como el músico electrónico experimental Oneohtrix Point Never y por sus bandas sonoras para "Good Time" y "Uncut Gems"). Esta banda sonora se basa en la discografía de Tesfaye y se transforma en algo físico y psicodélico, en sus facetas más eufóricas, aterradoras y de club. Es tan conmovedora que casi distrae de los momentos de cinematografía vertiginosa, con la típica tendencia de las películas a los fotogramas giratorios, los zooms hacia horizontes invertidos, la visión borrosa y las luces erráticas.

Esas herramientas parecen más adecuadas para un video musical, el tipo de mundo visual sofisticado que Tesfaye ha desarrollado en su carrera pop. Elevan su dance-pop eufórico, complejo y evocador, pero no se traducen en esta película.

"Date prisa mañana", un estreno de Lionsgate, tiene una clasificación R (para mayores de 17 años) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA) por su lenguaje inapropiado, el uso de drogas, algunos episodios de violencia sangrienta y breves desnudos. Duración: 105 minutos. Una estrella y media de cuatro.