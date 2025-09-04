The Weeknd regresa a México con dos conciertos en 2026

Ciudad de México.- El cantante canadiense Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, ha confirmado su retorno a tierras mexicanas como parte de la extensión internacional de su gira "After Hours Til Dawn Stadium Tour". El artista de R&B y pop alternativo llevará su show a Latinoamérica y Europa en 2026, iniciando precisamente en México con dos fechas consecutivas en la capital.

Los conciertos se realizarán el 20 y 21 de abril de 2026 en el Estadio GNP Seguros, ubicado en el Hipódromo de las Américas, en la Ciudad de México. Este venue, con capacidad para más de 65 mil espectadores, promete albergar un espectáculo de gran escala, similar a los que The Weeknd ha ofrecido en estadios alrededor del mundo. La gira, que combina elementos de sus álbumes "After Hours" (2020) y "Dawn FM" (2022), incluye efectos visuales impresionantes, pirotecnia y un setlist que abarca éxitos como "Blinding Lights", "Save Your Tears" y "The Hills".

Una novedad es la participación de la superestrella brasileña Anitta como invitada especial en estas presentaciones mexicanas, así como en las fechas de Brasil. Anitta, conocida por sus colaboraciones globales y su fusión de ritmos latinos con pop, agregará un toque multicultural al show, potenciando la conexión con el público hispanohablante.

La preventa de boletos para fans inicia el 8 de septiembre de 2025 a las 10:00 de la mañana, a través del sitio oficial de The Weeknd. La venta general al público comenzará el 10 de septiembre a las 2:00 de la tarde, vía Ticketmaster México.