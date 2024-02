Thalía revela que sufre de disgeusia ¿Qué es?

A través de sus redes sociales, Thalía dio a conocer que fue diagnosticada con disgeusia, por lo que sus seguidores y amigos se alarmaron, sin embargo, ella les pidió ayuda a quienes tienen el mismo padecimiento para que ella pueda sobrellevarlo de la mejor manera.

“Estoy traumada, me acaban de confirmar que tengo disgeusia (…) es una alteración del gusto con un sabor constante a sal, a metal 24/7 y no puedo dejar de sentirlo. ¿Qué hago?”, expresó la cantante.

“De las pocas cosas que me ayudan es tomar agua con limón, cosas con vinagre, comer cosas con mucha sal, pero es raro porque el olfato está perfecto, puedo oler todo, cuando como, todo me sabe, pero después de que dejo de comer, tengo este sabor constante en la boca. Esto me empezó a finales del año pasado”, aseguró.

¿Qué es la disgeusia?

La disgeusia es un término médico que se refiere a la alteración o distorsión del sentido del gusto. Las personas que experimentan disgeusia pueden percibir sabores de manera diferente o experimentar un sabor desagradable incluso cuando consumen alimentos o bebidas que normalmente serían agradables. Esta condición puede ser temporal o crónica y puede estar asociada con diversas causas, como infecciones, cambios hormonales, medicamentos, lesiones en los nervios, trastornos dentales, entre otros.