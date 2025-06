'Tenía un recuerdo muy bonito'; Alejandro Sanz responde a acusaciones de fan

Ciudad Juárez.– El cantante Alejandro Sanz no guardó silencio y levantó la voz ante las acusaciones de la creadora digital Ivet Playà, quien usó sus redes sociales para denunciar que había sido abusada por el famoso, con quien tuvo contacto por primera vez en las redes sociales cuando era menor de edad, lo que llevó a una supuesta relación amorosa cuando ya tenía 18 años y el cantante 49 años.

“Yo era su fan y él me siguió en redes sociales. Yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso, me mandara mensajes, me comentara las fotos o incluso publicara cosas mías. Jugó con mis sueños, jugó con mi ilusión”, dijo la joven, quien además contó que aprovechó la relación de poder y edad para manipularla.

"Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento, incluso, sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad. Sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba, y considero, moral e incluso, humano”, explicó.

Luego de la grabación que pronto se hizo viral y dividió la opinión pública en contra y a favor de Sanz, el famoso usó su cuenta de Instagram para responder a las declaraciones de Ivet.

"Ivet, Yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora. En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido participe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad", cerró el famoso, lo que para muchos fue una clara forma de no darla mucha importancia a lo declarado por la joven.