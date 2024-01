Telemundo ya busca sustitutos para Frida Sofía y Aleska en LCDF tras polémicas

Dos de las candidatas más fuertes de Telemundo para "La Casa de los Famosos 4" estarían fuera del reality debido a los problemas con las autoridades que han tenido en las últimas horas. La primera, Aleska Génesis por estar acusada del robo de relojes de lujo en una casa en la Ciudad de México, y la segunda, Frida Sofía, por no llegar a un acuerdo con las autoridades migratorias en EU para abandonar el país, según el periodista Gustavo Adolfo Infante.

“Frida no puede venir a México por su situación migratoria. Ella es mexicana, pero tiene la nacionalidad americana y me han dicho que tiene demandas, porque se peleó con una vecina. En otra ocasión la cacharon manejando en estado de ebriedad. Tiene problemas con la ley. Por eso no puede venir”, indicó el periodista.

Por ello la empresa Telemundo ya estaría buscando a los sustitutos de ambas celebridades. Estas dos salidas generaron especulaciones en X, donde suenan ya muy fuerte nombres como Ninel Conde y Christian Estrada, expareja de Frida Sofía.

En su momento, periodistas, cuentas enfocadas en entretenimiento y TVNotas, informaron que fuentes cercanas a la televisora de Miami indicaron que Ninel y Christian se negaron a participar en el proyecto por la presencia de Frida Sofía, con quien han tenido una enemistad mediática en los últimos años.

La ausencia de la polémica hija de Alejandra Guzmán ha incrementado las especulaciones sobre el posible ingreso de Christian Estrada y la "Bombón Asesino".