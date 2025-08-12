Te viste prepotente y fantoche: Hijo de AMLO critica a Maluma por regañar a fan

Ciudad de México.- El regaño de Maluma a una asistente que llevó a su bebé a un concierto en la Ciudad de México desató una ola de reacciones en redes sociales, incluida la del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su presentación en el Pretty + Dirty World Tour, el cantante colombiano interrumpió el show para cuestionar a una mujer que cargaba a un niño de alrededor de un año sin protección auditiva. “Con todo el respeto, yo ya soy padre… ¿usted cree que es buena idea traer a un bebé a un concierto con este volumen? La próxima vez protéjale los oídos”, dijo Maluma, señalando además que el pequeño “no quería estar ahí”.

El momento se volvió viral y generó opiniones divididas: algunos lo aplaudieron por cuidar la salud del menor, otros lo acusaron de excederse en su papel. Entre estos últimos estuvo José Ramón López Beltrán, quien escribió en X:

“Con todo respeto, tu música romántica es buena, pero cuidar al público no es jugar a papá. La mamá fue irresponsable, pero tú, Maluma, te viste más pose, prepotente y fantoche que artista profesional.”

Especialistas recuerdan que la exposición a sonidos por encima de los 85 decibeles —como los de un concierto— puede dañar la audición infantil, por lo que el uso de protección auditiva es esencial.