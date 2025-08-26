Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso

Este martes al mediodía, Taylor Swift confirmó en sus redes sociales que contraerá matrimonio con su novio, Travis Kelce. La cantante compartió un tierno post junto a su pareja, mostrando cómo fue la pedida de mano.

En la publicación, acompañada de un book de fotos, escribieron:

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar".

Las imágenes muestran a la pareja en un romántico jardín lleno de flores, evocando la atmósfera de las canciones de amor que Swift ha escrito a lo largo de su carrera. La publicación superó el millón de likes en menos de 10 minutos.