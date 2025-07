'Superman' lleva un mensaje de esperanza a un mundo cínico, revela su director

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Nueva York.– Superman podría hacer más que solo salvar Metrópolis: el cineasta James Gunn espera que el querido superhéroe traiga esperanza a un mundo cínico.

"Todo el mundo se ha vuelto tan cínico e irónico", dijo Gunn. "Todo el mundo es irónico sobre todo todo el tiempo. Y él (Superman) es un tipo de buen corazón que quiere ser amable. Y cuando ves el mundo a través de los ojos de Superman, todos son hermosos".

"Superman", que se estrena este fin de semana, es un cambio de tono para el escritor y director que trajo una traviesa picardía y sarcasmo a los caóticos mundos de "Suicide Squad" ("Escuadrón Suicida") y "Guardians of the Galaxy" ("Guardianes de la Galaxia"). Pero este no era un inadaptado marginal: es Superman. Y una cierta cantidad de optimismo era necesaria.

El Hombre de Acero ha sido un símbolo desde que apareció por primera vez en 1938 entre las páginas tecnicolor de Action Comics #uno como un bebé del planeta Krypton enviado a la Tierra como último recurso para salvarlo de la desaparición de su planeta. En los 87 años desde entonces, varias versiones de Superman han adornado innumerables cómics, series animadas y programas de televisión y películas de acción en vivo, muchas centradas en la historia de origen del héroe.

A través del lente de Gunn, el público conoce a un Superman a tres años de comenzar su misión autoimpuesta para salvar a cualquiera que necesite ayuda.

Esta imagen publicada por Warner Bros. Pictures muestra a David Corenswet en una escena de "Superman"/ Foto: Associated Press

Superman ha llegado a un punto en el que debe confrontar lo que significa hacer el bien y buscar justicia en un mundo complicado donde muchos, especialmente el malvado Lex Luthor, cuestionan sus intenciones.

"Realmente llegamos a descubrir cuáles son sus defectos, cuáles son sus opiniones, cuáles son sus ideales. Creo que obtenemos una mirada muy íntima a su relación con Lois. También creo que es una película más grande de lo que se ha contado antes con Superman", dijo Gunn.

El vulnerable Superman de Gunn es alguien que simplemente quiere hacer del mundo un lugar mejor en un intento de ser aceptado por su patria adoptiva. Rápidamente, aprende que a pesar de su superfuerza y habilidades metahumanas, no puede hacerlo todo por su cuenta.

David Corenswet dijo en entrevistas recientes que las primeras instrucciones de Gunn para él fueron "trabajar en sus hombros y su vulnerabilidad". En lugar de transformarse en Superman, apoyarse en su propia humanidad y su yo interior fue lo que llevó a Corenswet a encontrar al personaje.

"Cualquier fantasía que tenía de transformarme en este personaje se desvaneció por el deseo de James, creo, de que yo aportara un poco más de mí mismo al papel", dijo Corenswet a The Associated Press.

Conoce a la Pandilla de la Justicia

Los temas resonaron con muchos de los actores dentro y fuera de la pantalla. La actriz Isabela Merced, quien interpreta a Hawk Girl, dice que ver la película antes de su estreno le dio una sensación de esperanza después de una semana desafiante consumiendo noticias.

"Momento perfecto, creo. Esta película habla sobre la historia. Quiero decir, podrías aplicarlo a muchos eventos históricos, pero creo que es realmente asombroso. Es realmente asombroso que esta película esté saliendo y tenga un gran mensaje detrás", dijo Merced. "Me sentí realmente aliviada cuando la vi. Estaba teniendo una semana terrible, consumiendo demasiados medios reales y ver esto me hizo sentir realmente ligera y feliz y al menos esperanzada".

Mientras que Edi Gathegi, quien interpreta a Señor Terrífico, dice que la película es una "meditación sobre el espíritu humano".

Esta imagen publicada por Warner Bros. Pictures muestra, de izquierda a derecha, Nathan Fillion, Isabela Merced y Edi Gathegi en una escena de "Superman" / Foto: Associated Press

"Cualquiera que sea el problema por el que estés pasando, puedes atacarlo", dijo Gathegi. "Si es un gran problema social o un problema interpersonal, tienes el poder de lidiar con los problemas que puedes enfrentar".

Merced, Gathegi y Nathan Fillion, quien interpreta al miembro del Green Lantern Corp, Guy Gardner, completan a los próximos miembros de la Liga de la Justicia, referidos de manera juguetona en la película como la Pandilla de la Justicia. Pero no te aferres a esa etiqueta; todavía es un título provisional entre los personajes.

Los actos de heroísmo de Superman nunca están aislados a lo largo de la película. El Hombre de Acero está acompañado por su superperro Krypto, la Pandilla de la Justicia, Metamorpho, Lois Lane y el equipo de periodistas del Daily Planet. El trabajo de Kent en el periódico no es solo un título: el periodismo tiene su propio protagonismo en la estructura de la película.

El poder de la prensa

Gunn no solo se enfoca en la humanidad de Superman, sino que destaca la importancia de la verdad y el poder del periodismo para luchar contra la injusticia.

"El enfoque intencional de James en la importancia del periodismo y la integridad periodística en esta película es potencialmente más importante ahora que nunca", dijo Brosnahan. "Uno de los placeres de entrar en esto ha sido entender de una manera más profunda lo que ustedes hacen y las formas en que se ponen en riesgo en la búsqueda de la verdad, y ha sido un honor entrar en eso".

Beck Bennett, quien interpreta al reportero Steve Lombard, dice que fue agradable ver a los periodistas del Daily Planet ayudar al superhéroe a enfrentarse al villano.

Peter Safran, de izquierda a derecha, Nicholas Hoult, Rachel Brosnahan, David Corenswet y James Gunn llegan al estreno de "Superman" el lunes 7 de julio de 2025 en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles / Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

"Están exponiendo alguna verdad para que la gente pueda conocer la verdad y volverse contra la persona que realmente les está haciendo daño", dijo Bennett. "Es realmente genial ver eso. Creo que podría ser emocionante para los jóvenes que podrían querer ser periodistas pensar: '¡Guau, tienen este poder. Son superhéroes!'".

Skyler Gisondo, quien interpreta al reportero del Daily Planet Jimmy Olsen y mejor amigo de Clark Kent, dice que las escenas en la sala de redacción se sintieron tan importantes como las secuencias de acción.

"Al leer el guion, tienes la sensación de que el trabajo que estamos haciendo es tan importante como la acción en sí", dijo Gisondo.

Un periodista real hace un cameo en la película: el corresponsal de noticias Will Reeve, hijo de Christopher Reeve, quien interpretó a Superman en la película de 1978. Reeve dijo que el mensaje de esperanza de esa primera película es uno que aún sigue siendo cierto hoy en día desde el legado de su padre.

"El hecho de que mi padre y su personaje y luego su historia personal posterior resonaron y quizás inspiraron a tal vez miles de millones de personas en todo el mundo", dijo Reeve. "Eso significa mucho para mí, y creo que tiene mucho que ver con lo que Superman es y representa como personaje".

Para el actor Wendell Pierce, quien interpreta al editor en jefe del Daily Planet, Perry White, las películas de superhéroes como Superman son más que solo un pasatiempo divertido para los fanáticos de los cómics. Traen un sentido de optimismo en tiempos difíciles y una sensación de que incluso la persona común tiene el poder de crear un cambio.

"La gente quiere sentirse empoderada", dijo Pierce. "Quieren sentir que pueden hacer una contribución de alguna manera y cambiar la dinámica para cambiar este paradigma disfuncional. Y así apagamos las luces y entramos en un pequeño cine porque queremos ver, colectivamente, decidir cuáles son nuestros valores y quiénes somos, dónde hemos estado, dónde hemos fallado, dónde podemos triunfar. Pero, en última instancia, decidir cuáles son nuestros valores y salir del cine y actuar en consecuencia".