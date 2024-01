'Succession' vence a Andor de Diego Luna y gana el Emmy a mejor serie dramática

"Succession" gana el Emmy a mejor serie dramática por su última temporada y se lleva por tercera vez el máximo galardón.

La serie "Andor", estrenada en Disney + y que forma parte del universo de Star Wars también competía en la misma categoría, sin embargo no logró vencer a "Succession", lo que dejó a Diego Luna sin premio.

"Better Call Saul" (AMC), "The Crown" (Netflix), "La casa del dragón" (HBO), "The Last of Us" (HBO), ''The White Lotus" (HBO) y "Yellowjackets" (Showtime) también buscaban llevarse el galardón a casa.

Con información de Associated Press