Súbale hay lugares: Adrián Uribe incursionará en la política

Ciudad de México.- El actor y conductor Adrián Uribe anunció el martes que incursionará en la política para devolverle a los mexicanos el apoyo que le han dado a lo largo de su carrera en televisión y teatro.

En sus redes sociales, el mexicano dijo que después de rechazar muchas invitaciones, por fin se decidió a aceptar una de ellas y adentrarse en la política, sin embargo, no precisó si será como candidato o parte de algún equipo de campaña, ni tampoco con qué partido.

“Tengo algo muy importante que compartirles, ustedes me conocen desde hace muchos años por los múltiples proyectos en los que he participado. Me han recibido en sus casas y en las calles siempre con una sonrisa, y a mí de verdad no me queda más que agradecerles por todo ese cariño que me han demostrado”, expresó.

Adrián Uribe ha destacado por su participación en programas como “La Hora Pico”, “100 Mexicanos Dijieron” y “Nosotros los Guapos”, así como presentador de programas matutinos y actor en obras como “Chavorucos” y “Emparejados”.