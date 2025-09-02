Stephen King reimagina 'Hansel y Gretel' con dibujos inéditos de Maurice Sendak

Nueva York.- Las novelas de Stephen King quizá no parezcan diseñadas para leerse antes de dormir, al menos si usted valora una buena noche de sueño, pero el autor siempre ha tenido una predilección por los cuentos de hadas.

Especialmente cuando se oscurecen un poco.

“Se supone que los cuentos de hadas dan miedo”, dijo durante una entrevista telefónica reciente. “Creo que es porque les dan a los niños una muestra de las emociones de los adultos. Eso es lo difícil. Lo bueno es que les das un final feliz. Todos esperamos que todo salga bien”.

El creador de clásicos del terror como "Carrie" y "El Resplandor" incluso tituló uno de sus libros "Cuento de hadas", pero nunca lo había publicado hasta que contactó con los herederos de un gigante literario con una vena oscura, Maurice Sendak. Representantes del difunto autor e ilustrador de obras subversivas para jóvenes como "Donde viven los monstruos" le pidieron a King que colaborara en un proyecto especial: una versión de "Hansel y Gretel", combinando las palabras de King y dibujos inéditos de Sendak, destinados a una producción operística de la década de 1990 basada en el cuento de los hermanos Grimm. Sendak falleció en 2012.

El Rey, de 77 años, dice que trabajar en “Hansel y Gretel”, que se estrena esta semana, fue casi literalmente curativo.

“Acababa de someterme a una operación de reemplazo de cadera bastante dolorosa que no salió muy bien, debido a los graves daños que sufrí en un accidente de coche hace 25 años”, explicó King, recordando un choque casi fatal en 1999, cuando una minivan lo atropelló mientras caminaba cerca de su casa en Maine. “Tenía mucho dolor y malestar. Esto me sacó de ese estado. Fue algo nuevo. Escribir siempre ha sido, en cierto modo, mi vía de escape”.

"Hansel y Gretel" de los hermanos Grimm, publicada por primera vez en la década de 1810, es la historia mundialmente famosa de dos hermanos obligados a valerse por sí mismos en el bosque. Muchos puntos de la trama se han mantenido a lo largo de los últimos dos siglos: el padre es un leñador bondadoso pero pobre que lucha por mantener a su familia; los niños usan migas de pan para ayudarse a encontrar el camino de regreso a casa, y son cautivos de una malvada bruja que inicialmente se hace pasar por una anciana bondadosa.

En otros aspectos, el cuento de hadas ha evolucionado, incluso durante la vida de los hermanos Grimm. La malvada madre de las primeras ediciones se convierte en una malvada madrastra, y la narrativa se vuelve más abiertamente religiosa, invocando a Dios como el máximo protector de los niños. La adaptación de King es en gran medida fiel a la historia original, salvo por la adición de una secuencia onírica y la eliminación de un giro argumental sobre un pato que lleva a los hermanos a través de un estanque.

—No le vi el sentido —dice—. El pato simplemente aparece. No hay ningún mal presentimiento.

Durante su entrevista, King también habló sobre su enfoque al escribir “Hansel y Gretel”, su interpretación de la misma y su apertura a nuevos desafíos.

Las preguntas y respuestas han sido editadas para mayor brevedad y claridad.

AP: ¿Cuáles eran algunos de tus cuentos de hadas favoritos cuando eras niño?

REY: Me encantaba “Hansel y Gretel”, creo que es probablemente mi cuento de hadas favorito. Y hay un libro del Dr. Seuss llamado “Los 500 sombreros de Bartholomew Cubbins”, donde el niño se probaba sombreros diferentes (para complacer al rey). Me gustaba cómo intentaba hacer lo correcto. Finalmente, lo llevaron a la guillotina. Y recuerdo de niño cómo el verdugo llevaba una capucha negra en la cabeza, y daba muchísimo miedo.

AP: ¿Tenías algún objetivo particular al escribir 'Hansel y Gretel'?

KING: Solo quería que las palabras encajaran con las ilustraciones. Las imágenes de Sendak eran para una ópera, y no tengo constancia de lo que decían los personajes. Pensé que sería un reto muy emocionante encontrar maneras de que los cuentos de hadas encajaran con las imágenes, para que la trama fuera lo más fluida posible.

AP: ¿Y por eso agregaste la secuencia de sueños donde Hansel imagina una bruja voladora?

KING: En cierto modo, eso fue porque las imágenes exigían esa interpretación. Hay una imagen de la bruja, volando por la luna, por el cielo con su escoba, con una bolsa llena de niños gritando. Y no sabía qué hacer más que escribir sobre un sueño que Hansel tuvo con una bruja malvada.

AP: Algunas versiones de "Hansel y Gretel" tienen a la madre como villana, otras a la madrastra. En la tuya, ella es la madrastra.

REY: La madrastra malvada es como un cliché en los cuentos de hadas. No querrás pensar que dos padres abandonarían a sus hijos en el bosque. Hice a la madrastra un poco más malvada que los hermanos Grimm. Tiene comida que ha guardado. Incluso el padre tiene sus problemas, pues es tan ingenuo que estaría de acuerdo con los argumentos de la madrastra.

AP: En el nuevo libro se menciona que Dios protege a los niños. ¿Lo consideraste una especie de parábola religiosa?

REY: No, la verdad es que no. Lo veo como un caso de niños obligados a pensar de forma muy estratégica, a ser sabios para su edad y a ser valientes. Pero también son dueños de su propio destino, y eso me gusta más.

AP: ¿Te imaginas trabajar en otro cuento de hadas?

REY: Nunca diría nunca. Hay cuentos de hadas como "El soldadito de plomo" que me conmueven hasta el día de hoy. Me tentaría a hacerlo. Pero ya soy un poco mayor, por así decirlo, aunque no diría que soy más viejo que la tierra. Y tengo la sensación, con el tiempo que me queda, de que me gustaría hacer tantas cosas como sea posible. Escribir este cuento de hadas fue una aventura emocionante. Llevo mucho tiempo escribiendo sobre niños valientes y reflexivos, y esto fue como volver a la fuente.

AP: ¿Es importante para usted ahora tomar riesgos y probar cosas nuevas?

KING: Creo que sí. No hablo mucho de ello, pero hay algunas cosas que quiero probar. Participé en una obra de teatro con John Mellencamp (el musical "Ghost Brothers of Darkland County") y trabajé en un disco con Scooter Jennings (el álbum "Black Ribbons"). Fue interesante y divertido llevar el talento que uno tiene hacia una dirección diferente.