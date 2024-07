Standuperos en Juárez: Comedia para tod@s

Imagina subir a un escenario, agarrar un micrófono y ver los rostros de muchos desconocidos, tu misión es hacerlos soltar una carcajada a contrarreloj. Es un Público Difícil, pero estos artistas del humor lo logran, los standuperos hacen de su vida un chiste y solo aquellas voces genuinas, “las más netas”, consiguen cautivar a la audiencia.

Dicen que “es más fácil hacer llorar que hacer reír”, lo cierto es que ser comediante, improvisar y tener carisma son cualidades que no cualquiera tiene. Ciudad Juárez disputa una de las primeras plazas del Open Mic nacional y ya tenemos comediantes que se proyectan de primer nivel. Entrevistamos a Frida Araujo, Ángel Garmont y a Glucosa Glu para que nos compartan su experiencia y planes.

Frida Araujo

Ella es una ternurita, un hada de cabello rosa, facciones infantiles, dulce, enorme carisma que irradia amor, pero cuando toma el micrófono y dice: “… hey no la juegue a la **ga señor, yo vengo de Ciudad Juárez mis papás me arrullaban con el dulce sonido de la Guerra contra el Narco…” con ese contraste, el hada queer domina el escenario con gran facilidad, la audiencia la abraza y las carcajadas se contagian a unísono.

Frida es una talentosa artista juarense que tiene un ejército de fans en TikTok, Instagram, Facebook… sus redes solo reflejan el apoyo de un público que reconoce y aprecia su personalidad abierta y genuina, una que le permite no solo destacar en la comedia, también en la conducción, actuación y la música.

Frida Alejandra Araujo Fernández nació en marzo de 1996 en Juárez, desde muy pequeña la música y la actuación fueron lo suyo, como ella dice, “comencé con el canto, desde primaria, como en segundo grado {…} empecé a participar en general en concursos de canto que estuvieran cerca de mí”. Su madre era actriz y docente, por lo que se convirtió en su tutora en la escena. “Empecé a consumir el arte antes de practicarlo y hasta cuarto grado de primaria participé en mi primera obra de teatro”.

Net Noticias

Así, familiarizada con el canto y la música desde la Primaria 18 de Marzo, siguió sus instintos y entre los 15 y 16 años comenzó como corista en la banda local El Canto y Loco, que después se convirtió en Sibella, en donde ella es la vocalista y de covers de rock en español evolucionaron a escribir su propia música. “Me siento orgullosa de ser una voz femenina dentro de la escena juarense, ha sido muy bien recibido”.

Y lo es, Sibella tuvo la oportunidad en 2021 de abrirle a Panteón Rococó en la Feria Juárez, “ha sido una de las experiencias más bonitas que hemos tenido como banda”. El grupo continúa activo y esperan concretar más proyectos.

Ya con 22 años, Frida decide incursionar en la televisión como conductora de entretenimiento. “La televisión, a pesar de no ser un medio tan artístico como el teatro, me permitió aprender muchísimo”. Araujo participa en los programas “Gamer Tag” y “Japantastic” en un canal local, en este set comparte espacio con su colega, cómplice y pareja, Ángel Garmont.

Frida también sacó provecho de su talento para la producción de podcasts, con su amiga Valeria Quintero hizo “Limones y Melones”.

El hada queer

El auge nacional del stand up vino después del nuevo milenio, aunque su origen es estadunidense (1947), el país tomó su propio rumbo y liderazgo en el centralismo natural del espectáculo, Carlos Ballarta, Franco Escamilla, Mau Nieto, Sofía Niño de Rivera y Daniel Sosa inspiraron a muchos de los standuperos en el país.

En la frontera Eduardo Espinosa “Lolo”, José Badía, Mario López Capistrán “El Borre”, José Juaritoz (Alejandro Martínez), El Sato, impulsaron la comedia en vivo en 2016.

En marzo de 2019, Lolo, Badía y El Borre dieron un gran salto con su podcast de comedia “Leyendas Legendarias”, que en 2020 fue uno de los más escuchados de Spotify.

Frida recuerda el auge del stand up y cómo sus personas cercanas la motivaron a probarse en ese campo, en particular, Ángel. “Lolo” impartía cursos de comedia en vivo, uno que ella aprovechó. “El 25 de septiembre de 2019 hice mi primer stand up {…} me fue muy bonito y decidí no volver a bajarme”.

Para Frida la comedia en vivo requiere 80 por ciento de preparación de una rutina y 20 por ciento de improvisación, la interacción con la audiencia es vital en esa última parte. Como comediante sabe que burlarse de sí misma es parte del show, “son temas que quiero platicar, me gusta enfocarme en lo emocional o situaciones que generaron alguna emoción, temas que trato en terapia, de mi familia, de la conexión con mi mamá con mi papá y todo lo cómico que hay con ello o mi ansiedad o a temas tan banales como cuando convencí a mi mamá de que me dejara tatuarme”. Es graciosa hasta para hablar de la menstruación, el poliamor, su sexualidad, su noviazgo o hasta quedarse sin luz por no pagar el recibo. De las cosas más cotidianas hace una narrativa ligera que contrasta con la inocente queer que sube a tomar el mic. “Lo siento muy catártico, como al momento de desahogarme, en esos momentos improviso más porque son desde la emoción, acaba de pasar eso”.

¿Y cuándo llega la magia de ser hada? “La hadita surge de un show en el que me invitaron a abrirle a un comediante de la Ciudad de México, Raúl G Meneses, él se viste increíble y yo yo no podía ir como ‘Nadaquerienta’, así que en ese momento lo que yo tenía a la mano eran unas alas de ángel y la aureola. Se dio muy bien porque el host de esa noche, sin yo saberlo, iba vestido de diablo”.

Eso definió más su estilo queer, además de que comparte abiertamente sus preferencias y se declara pansexual. “Como pansexual, para buscar a una pareja, a mí no me interesa género u orientación, si es mujer o es hombre o si antes era o ahora es, a mí me interesa que conectemos, que tengamos una relación y una química súper bonita, amor”.

Su personalidad queer y su originalidad la hacen tener un público no difícil, sino cautivado. “Me gusta más como la relación de queer, que es algo diverso”. Y lo consigue, es muy franca y siente empatía con sus fans. “Mi vestuario viene a partir de generar un contraste de los temas que tomo y cómo hablo en el escenario a cómo me veo. Como mido metro y medio, soy chaparrita y mi cabello rosita, creo que genero cierta ternura, entonces, genuinamente tengo una forma muy fuerte de hablar en el escenario, muy altisonante”.

“Me tiene muy motivada la gente que me apoya, tanto como a mis seguidores, mis fans que disfrutan de mi arte, mis colegas {…} es por estas personas que me motivo”.

Frida y Ángel crearon la productora de comedia Público Difícil, un simpático tomatito es el emblema de lo que nos aclara Frida, no es una audiencia difícil, pero en la jerga del standupero se comprende cuando una rutina de humor no funciona.

“Son 5 años de aprendizaje que me han llevado a hacer algo más profesional de lo que hacia al principio”, dice contenta el hada queer juarense.

Por ahora, en TikTok tiene más de 636 mil seguidores y en Instagram supera los 314 mil, combina todas sus facetas y sigue vigente como cantante, conductora, creativa, actriz y comediante y hace constantes giras a Cdmx, Monterrey, Tijuana y otras ciudades en donde fans siguen sumándose. Además, también imparte talleres de stand up, así que hay hada queer para mucho más. Frida Araujo es una juarense que no deja de sorprendernos con su gran talento y genuina personalidad ¡Y soporten!

Glucosa Glu

Aquellos que recordamos los espectáculos nocturnos en El Palacio de las Estrellas en Juárez (en su primera etapa), no podemos olvidar a la host del lugar de ambiente, La Cataraita. La vida nocturna juarense y el entretenimiento en antros se debe en gran parte en la creatividad de la comunidad LGBT+, siguiendo ese legado, las drag queen han hecho un esfuerzo extraordinario para mantener su creatividad y talento al estilo del cabaret. De estas artistas surge un personaje con aires de la Cataraita, pero con su propia personalidad, color y carisma: la Glucosa Glu, que es la primera drag queen standupera en Juárez.

“Mi personaje drag tiene que ver mucho con mi mamá”, quien también es su representante, nos comparte la comediante. Y es que, la persona que inspiró en la comedia a Efrén Maldonado es también su mejor ejemplo, su madre.

Efrén recuerda cómo su mamá interpretaba los chistes de Polo Polo en las fiestas familiares “con su estilo”. Ella se llevaba la diversión en cualquier reunión, es algo que dejó una semilla de comediante en su memoria.

Net Noticias

Efrén es chef profesional con especialidad en repostería, también fue su mamá quien lo inscribía en los cursos de galletas, de gelatinas, etc., desde que era niño. Con el tiempo estudió Gastronomía y convirtió su afición en una carrera.

De estas experiencias, la combinación de su propia creatividad y el encierro de la pandemia, en 2020 surge Glucosa Gluc. “Todo comenzó en la pandemia, en ese momento de encierro, y como soy una persona muy proactiva, me gusta hacer muchas cosas {…} tomé un curso de maquillaje y empecé”. Y no solo es el maquillaje, también las pelucas, el vestuario, el personaje, todo lo hace él. Glucosa comenzó a participar en los concursos locales, en una cuarta edición es coronada como drag.

Ser drag queen “es como un alter ego, un personaje siempre encaminado al área artística, técnicas de maquillaje, el vestuario, el baile, el canto, la actuación, la comedia. Un personaje que va de la mano con una corriente artística creando su imagen y muchas veces haciendo una protesta acerca de temas que pasan en la sociedad”.

Pero entre Glucosa, la drag, y la standupera, también hay diferencias. “Glucosa es una señora muy voluptuosa, muy chicharachera, media especialona”, por otra parte, como comediante en vivo, sus matices son los de una mujer clasista, “como esa señora blanca privilegiada, clasista, a veces, racista”. Considera que este personaje lo hace con el fin de crear consciencia en la gente de cómo hay comentarios que se escuchan mal o discriminatorios en muchos casos.

En la comedia en vivo, Glucosa toma el mic y hace una rutina calculada con su toque de interacción con la audiencia, mientras que un antro gay, Glucosa hace una presentación más de cabaret, “es más social más improvisado, depende mucho del público”.

“Siempre he sido como muy chistina, de burlarme de mis desgracias, dentro del drag hay quien baila, quien canta y mis shows tenían un poco de todo, el lipsync, pero con toque de comedia”.

“Huntyy B es como mi mamá draga, Trixie Mattel, Aviesc Who?”, dice Glucosa, quien bautizó a su personaje en honor a la profesión de repostería de Efrén.

El chef repostero tarda entre dos y tres horas para convertirse en Glucosa, su carisma y curiosidad creativa lo llevaron a participar en un open mic con Frida Araujo, a quien ya admiraba y seguía en redes sociales. “Me fue muy bien la verdad, mucho mejor de lo que yo esperaba {…} me di cuenta que era algo muy diferente a trabajar en un antro”.

Comedia arcoíris

“El público LGBT+ es más difícil”, revisan todo el vestuario, etc., son muy competitivos y fuertes críticos, por ello, Glucosa considera que tiene una mayor libertad en la comedia en vivo. “Yo tengo las ideas y lo voy dejando fluir, no estoy tan apegada a seguir el guion. Cuento situaciones que me pasan y lo mezclo con el público, ya cuando los mezclas en la historia ponen más atención, son parte de…”.

Aunque no se ha sentido discriminado en la comedia de stand up, en su primera presentación sí se sintió un poco segregado, ya otros comediantes le preguntaban si daría show de lipsync, al aclararles que haría su rutina en vivo notó extrañeza y poca interacción, algo que no frenó a Glucosa Glu, quien ya tenía experiencia en el dominio de las audiencias.

“Me gusta ese tipo de comedia tan incorrecta, pero a la vez con cierto sarcasmo de Slobotzky y Ricardo Pérez de ‘La Cotorrisa’”.

“Fui la primera drag queen en Juárez en hacer stand up, entonces realmente he tenido muy buenos comentarios, mucha aceptación, muchos compañeros que me han dicho de ahí eres, -dedícate al drag, pero en la comedia-, realmente nadie más lo hace aquí, y ahí vamos de poquito en poquito”.

Entre Efrén, que es un hombre gay y chef profesional, y Glucosa Gluc, quien es una drag queen que a su vez tiene el oficio de ser comediante standupera, hay claras divisiones en sus manejos, profesiones y hasta su economía. “Ya no tengo que invertirle de Efrén para Glucosa, ella ya es autosuficiente, ahora, a veces, Glucosa le ayuda a Efrén o al revés {…} alguien dirá está loca pues es la misma persona, pero yo sí tengo muy separada la vida de los dos (y sus gastos)”. Lo cierto es que ambos están orgullosos de ellos mismos.

En un futuro Efrén no duda en ver a Glucosa participando en algún reality de drag queens nacional o de repostería (esta vez, ella usurpando el oficio de Efrén). Sea como sea, la comediante quiere seguir en el stand up, como ejemplo de las artistas LGBT+ en las grandes ligas.

“No hay que buscar aceptación, hay que buscar respeto, respeto como personas iguales y diferentes a la vez, nada más”.

Ángel Garmont

Ángel García Montero es conductor, comediante, cineasta y generador de contenido en redes, “soy el novio de Frida Araujo”, lo dice en sus rutinas y bromea con su colega y pareja todo el tiempo. Garmont es una contracción de sus apellidos y conforma su nombre artístico.

Es licenciado en Derecho, aunque asegura no es abogado, porque “no aboga por nadie”, nunca ha ejercido. Nacido en Los Mochis, Sinaloa, es juarense por adopción, el “fierro pariente” no es lo suyo, porque en el ambiente familiar lo juarense es lo que rifa.

“Mi mamá es educadora y mi papá da clases en la universidad (UACJ), para mí fue fácil que se abrieran a mis inquietudes”. Eso implicaba no solo no ejercer su carrera, también su inclinación por el cine y la comedia.

“A finales de prepa comencé a hacer contenido en YouTube. Había muchos youtubers que hablaban sobre videojuegos, a mí me apasionan mucho”. Así que empieza a aprender, a hacer reseñas y contenido especializado para gamers en su canal. “En la universidad ya me sentía como un youtuber de contenido”.

De youtuber le interesó acudir una convocatoria de un canal de televisión local para la barra de programas de entretenimiento. “Pase de YouTube a medios masivos, pero fue una transición interesante porque a partir de ahí me abrió a otras expresiones artísticas y más trabajo creativo”. Como conductor de “Gamer Tag”, Ángel hizo mancuerna con Frida, los intereses y personalidades de ambos los hicieron voltear a la comedia en vivo, el stand up.

Pero antes de eso, Ángel tuvo que tomar decisiones, por ejemplo, nos comparte que dejó de lado su contenido gamer en su canal para darle más atención a la conducción y el cine. En medio de la pandemia hizo un cortometraje, “Los Trotadores”, una historia basada en un panorama postapocalíptico. “Un día me fui a trotar, aproveché el tiempo adverso de la pandemia para ver las calles solas y me gustó mucho la imagen, eran días lluviosos, llenos de vegetación y todo vacío {…} todo ese ambiente me inspiró”.

“Hace como unos años algunos inquietos empezaron a hacer open mic y stand up, entre ellos están los chicos de ‘Leyendas Legendarias’, que son de los pioneros”. Además era muy fan de la comedia, “veía mucho Comedy Central, claro me sé la historia de Jim Carey, etc., pero en particular seguía a Bo Burnham, un chavo pianista que hace música, pero a la vez hace comedia con eso y me inspiró mucho. Luego, empiezo a ver stand up nacional y fue cuando me empezó a emocionar”.

Garmont admira a comediantes como Carlos Ballarta, “los temas que toca, cierta inquietud por el tema nacional, como que me gustó eso”. También, aprecia el trabajo del estadunidense Tom Segura.

Al inscribirse en el curso de “Lolo” para hacer stand up, se le complica poder terminarlo debido a su participación en una producción cinematográfica, el filme “El Otro Tom”, 2021, (de Rodrigo Plá y Laura Santullo). Se integra al departamento de Sonido y pospone su curso de comedia en vivo. “Frida empieza a crear su personaje, para esas fechas ya le había dicho a ella que hiciera stand up que era muy graciosa y que tenía mucho potencial. Entre los dos andábamos ahí viendo, empezamos al mismo tiempo”.

“En el inicio, si no estas consciente de lo que estás haciendo y no se ríe la gente, te sientes muy mal. Me fue muy mal al principio. Ella siguió y yo me paré como un año y cuando volví a darle bien, ya desde ahí continúo”.

Net Noticias

La blasfemia de hacer reír

Con un look de cool Jesus, una suerte de nazareno grunge, con vestimenta muy relajada, el carisma de Ángel se envuelve en su ingenio y capacidad para simplificar o matizar el humor negro y el sarcasmo, su desenvolvimiento en el escenario le han permitido ganarse a una audiencia desinhibida y alivianada.

Cuando se encarrila en la comedia en vivo, hace después de una gira con Frida en Cdmx, una idea les vino a inspirar: hacer de Juárez un Open Mic digno, “bonito”. “Ahí caminando por la Roma empezamos a idear de ese plan vamos a hacer una productora de comedia”, detalles más o menos, así nace Público Difícil, la productora de comedia que conforma con Frida y otros seis talentosos creativos y comediantes juarenses.

“Empezamos a pensar en gente de la escena, fueron al principio cinco personas entre creadores de contenido y comediantes: Gregory Benítez, Diana Grijalva y Mariano Pérez, (que forman parte del podcast la ‘Histeria de México’) {…} Gerardo Kelpie y Fabiola (su esposa), él es fotógrafo y diseñador, creador del logo de Público Difícil. Al final se sumó Kevin Loredo, otro comediante que es amigo de Frida desde hace años. Y ya se quedó el equipo de ocho”.

En redes sociales, la audiencia cambia, a veces, debido a que su discurso, que habla de su vida familiar como cristiano, ha habido algo de hipersensibilidad religiosa, pero Ángel comprende que haters en redes es algo que siempre se presenta. “No puedo evitar hablar de religión porque nací en familia cristiana y mi vida como cristiano fue muy larga y muy presente, aunque no fuera muy devoto estaba metido en la iglesia y mi familia también”. Evidentemente, no pisa la raya de la falta respeto a ninguna creencia, además de que solo les da contexto a anécdotas de su vida, que por cierto, son muy graciosas. “Creo que si quieres buscar haters en internet los religiosos son los mejores {…} entonces no me molesta”.

“En general, creo que de los temas que hablo son inquietudes que me salen porque los viví, muchas de las cosas que digo son reales: los temas de familia cristiana, lo que digo de mi papá, hablo de cosas que son reales, pero lo que hago es exagerarlos, la comedia tiene ciertos elementos y herramientas que ayudan a crear el chiste, simplemente la verdad la retuerzo un poquito para meterle esas herramientas”.

Para Garmont el stand up es una expresión artística sencilla, “si eres un creativo que escribe, que tiene ideas y que quiere proyectarlas, el stand up es una forma sencilla de hacerlo y además con la validación de la risa”.

Público Difícil tiene producción y se nota, en cuanto ves el escenario, las luces, etc., el sueño de hacer algo bonito y digno se nota. “Nos está yendo muy bien. El público juarense es muy amable, muy lindo {…} vienen proyectos que apuntan a que crezca la comedia en Juárez”.

La meta, tanto de Ángel como de Frida, es ver crecer la sede en esta frontera, que la ciudad sea la tercera más importante del país, un lugar que se disputa con Tijuana, siendo las dos primeras Cdmx y Monterrey.

“Está efervescente esto de las productoras de comedia”, menciona Garmont, y el sol nace para todos, habla de otras productoras que están haciendo lo propio como: Avanzada, Zoom, Comedy Depa, Comedia Barata y Comedy House.

“Está creciendo muy rápido la escena en Juárez que sí es como para presumir, de hecho me atrevo a decir que el Open Mic de Silver Fox, según nuestros datos, es el más grande del país. Eso habla bien y dice cosas de la escena local”.

Viene un gran futuro para este entusiasta grupo de comediantes, Ángel invita a todos a conocer la buena comedia que se hace en la ciudad todos los miércoles en Silver Fox, entre 7:30 y 8:00 de la noche. “También estamos haciendo eventos especiales en otros días, el jueves 11 de julio traemos a unos comediantes de Venezuela (Jephersong Guevara), de Puerto Rico, Roberto Silva Monky y a Jerry Hunt de Dallas, es show cómico internacional muy de la ONU y en agosto viene un show de Frida, así tendremos varios especiales”.

Publico Difícil anhela con seguir ofreciendo un “open mic de nivel” y sin duda, lo están logrando.