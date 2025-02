'Soy un pecador como todos'; Verástegui reacciona a rumores con Ricky Martin

Ciudad de México.– El actor y ahora político derechista Eduardo Verástegui se pronunció a través de las redes sociales sobre la ola de rumores que invadieron internet sobre una posible relación entre él y el cantante Ricky Martin, y es que en los últimos días ha estado circulando una antigua fotografía de los dos famosos juntos.

Por ello, en su cuenta de X, y sin mencionar explícitamente a Ricky Martin, Eduardo aseguró que había una campaña de difamación en su contra.

En una primera publicación, Eduardo Verástegui escribió un extenso tuit en el que, sin mencionar las especulaciones sobre su sexualidad, señala que los excesos que conoció en la industria de la televisión lo llevaron a hacer una conversión en su vida.

No obstante, definió sus excesos como una etapa de promiscuidad en la que le faltó el respeto a las mujeres: "Mi vida es un libro abierto. He compartido mi testimonio de vida miles de veces y siempre he dejado claro quién fui antes de mi conversión, que ocurrió hace 23 años, gracias a Dios. Antes vivía en una burbuja donde reinaban el ego y la soberbia. Veía a las mujeres como objetos, les falté el respeto a muchas, mentí, fui infiel y creí en la mentira de que el verdadero hombre era el mujeriego".

"Llevé una vida alejada de la fe católica que me inculcaron mis padres y trabajé en proyectos dentro del medio del entretenimiento que, lejos de hacer un bien a la sociedad, lograban lo contrario”, expresó.

Luego de describir a detalle la que definió como una etapa oscura en su vida, negó haber tenido un romance con Ricky Martin, aunque sin mencionarlo directamente: “Soy un pecador como todos, tengo miles de defectos y sigo en un proceso de crecimiento, como cualquier persona. Pero de ahí a que sean ciertas las calumnias que han inventado sobre mí, eso sí que no”.

En un segundo post, Verástegui utilizó las palabras de otra persona para negar que, en una etapa de su vida, fue bisexual. El activista compartió una publicación del creador digital Jean Carlo Portillo, donde difunde la fotografía original que la revista TVyNovelas utilizó en una de sus portadas a principios de los 2000, como parte de un amplio reportaje en el que Eduardo Verástegui fue vinculado a la estrella boricua.