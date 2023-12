'Soy para las chicas'; Billie Elish sale del clóset

Billie Eilish no se dio cuenta de que una reciente entrevista que hizo sería percibida como una historia de salida del armario, pero no está enfadada por ello.

"No (sabía que estaba saliendo del armario), pero pensé, ¿no era obvio?", dijo la cantante de "Bad Guy" a Variety en la alfombra roja del Variety Hitmakers Brunch del sábado.

"No me había dado cuenta de que la gente no lo sabía", añadió.

En una entrevista para Variety de noviembre, la joven de 21 años dijo:

"Me atraen físicamente (las mujeres). Pero también me siento intimidada por ellas, su belleza y su presencia".

Luego profundizó en sus comentarios sobre la alfombra roja al bromear: "Todavía me dan miedo (las mujeres), pero creo que son guapas".

"Vi el artículo y pensé: 'Supongo que hoy he salido del closet’, realmente no creo en ello. ¿Por qué no podemos simplemente existir? He estado haciendo esto durante mucho tiempo, y simplemente no hablaba de ello".

"Es emocionante para mí porque supongo que la gente no lo sabía, así que es genial que lo sepan", añadió al tiempo que confirmaba: "Estoy a favor de las chicas".

Eilish salió en el pasado con varias personas a lo largo de los años, entre ellas el rapero Brandon Adams, que actúa bajo el nombre de 7:AMP (ella le llamaba "Q").

Su romance apareció en el documental "Billie Eilish: The World's a Little Blurry", que se estrenó en febrero de 2021.

En ese mismo documental, Eilish habló de su ruptura diciendo que "simplemente no era feliz" mientras salía con él.

"Yo no quería las mismas cosas que él quería y no creo que eso sea justo para él. No creo que debas estar en una relación súper emocionada por cosas que a la otra persona no podrían importarle menos”.

Eilish salió más tarde con Jesse Rutherford, más conocido por su trabajo como cantante de The Neighbourhood. La pareja, que tenía una diferencia de edad de 11 años, empezó a salir en octubre de 2022 y se separó en mayo.

Tras su ruptura, la cantante fue vista muy cariñosa con la actriz de "Love, Victor" Ava Capri, en una fiesta.