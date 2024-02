Fui adoptado; influencer confiesa que su padre biológico es un famoso actor

El tercer eliminado de La Casa de los Famosos de Telemundo hizo una fuerte revelación durante la última cena que compartió con sus compañeros dentro de la casa. Fernando Lozada abrió su corazón y confesó que de pequeño lo dieron en adopción pero lo que más sorprendió de la charla fue cuando habló sobre su padre biológico.

Durante la plática que se tornó muy personal con sus compañeros de la casa, Lozada les platicó que es un hijo adoptado y que a los 24 años se enteró que quien creía que era su padre, pero a pesar de ello siempre lo vio como si lo hubiera engendrado, así fue hasta el día de su muerte.

“Yo me enteré que era adoptado, o sea que mi padre no era mi padre biológico a los 24 años. No me cambió en nada porque mi padre va a seguir siendo mi padre, en paz descanse”, expresó.

Posteriormente no tuvo problemas en decirles que su papá es un famoso actor mexicano, aunque no quiso revelar su nombre y aseguró que nunca va a mencionar quién es,

“Mi padre biológico es un actor de la tele de muchos años, mexicano, que nunca he dicho su nombre, nunca lo he mencionado y al parecer no lo voy a mencionar”.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, internautas escribieron en los comentarios de un video publicado en TikTok por la cuenta @chismeshoreof que su padre sería el actor Sergio Goyri, pues según lo comentado en ese sitio, Fernando habría dicho por error cuando participaba en el programa Acapulco Shore que se trataba de él.