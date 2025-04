Soulja Boy deberá pagar 4 mdd a mujer que lo acusó de abuso

California.- Un jurado determinó este jueves que el rapero Soulja Boy era responsable de agredir sexualmente y abusar física y emocionalmente de una exasistente, otorgándole a la mujer 4 millones de dólares en daños.

La decisión del jurado del condado de Los Ángeles se produjo tras un juicio de tres semanas en Santa Mónica, California. El juicio ha pasado a una segunda fase para posibles daños punitivos, lo que podría resultar en una indemnización mayor.

Soulja Boy, de 34 años, cuyo nombre legal es DeAndre Cortez Way, fue declarado culpable de agresión, agresión sexual y angustia emocional intencional. El jurado no lo declaró culpable de privación ilegal de la libertad ni de otras acusaciones.

"El veredicto de hoy es solo el comienzo de la justicia para las víctimas de Soulja Boy y otras víctimas de la industria de la música", dijo el abogado del demandante, Neama Rahmani, en un comunicado.

El abogado principal defensor, Rickey Ivie, dijo que no haría comentarios hasta que se conozca el veredicto.

Soulja Boy ha negado previamente las acusaciones en presentaciones judiciales.

La mujer no fue identificada por su nombre en la demanda que presentó en 2021, y The Associated Press no suele nombrar a personas que dicen haber sido abusadas sexualmente.

Dijo que empezó a trabajar para Soulja Boy en 2018 y que él aceptó pagarle 500 dólares semanales por limpiar su casa, cocinarle y realizar otras tareas personales. Pero ella afirma que nunca le pagaron.

Los dos comenzaron una relación romántica y, poco después, él empezó a abusar de ella, violándola, pateándola, golpeándola y amenazándola con violencia y muerte, según alega su demanda.

Ella creía que estaba enamorada de él y él la manipuló para que se quedara hasta 2020 a pesar de los repetidos actos de violencia, dice la demanda.

Ella fue golpeada y violada nuevamente cuando regresó a recuperar sus cosas meses después de dejarlo, dice la demanda.

El artista de hip-hop de Chicago es mejor conocido por su sencillo de 2007 “Crank That (Soulja Boy)”, que llegó al número 1 en el Billboard Hot 100 y le valió una nominación al Grammy a mejor canción de rap.