Sorpresas y desaires en las nominaciones a los Globos de Oro 2025

Nueva York.– Los Globos de Oro nominaron a más de 40 películas individuales el lunes, y a pesar de esto pasaron por alto a muchas más. Esa puede ser simplemente la cruda realidad de la temporada de premios: el campo se estrecha y de repente grandes actuaciones y maravillosas películas quedan en el olvido.

Los Globos siempre han tenido peculiaridades, como una visión de túnel hacia los actores de renombre, y aunque no haya nada tan flagrante como el infame año de “The Tourist” ("El turista"), este grupo de nominados no está exento de rarezas: algunas buenas, algunas malas, algunas simplemente desconcertantes.

A continuación, algunas de las mayores sorpresas y desaires de las nominaciones:

Desaire: Danielle Deadwyler

Parece que Danielle Deadwyler no puede tener un respiro en la temporada de premios. Después de ser pasada por alto para “Till” tanto por los Globos como por los Oscar, parecía probable que fuera reconocida por su papel en la adaptación de Malcolm Washington de “The Piano Lesson” ("La lección de piano") de August Wilson (que de alguna manera no recibió ninguna nominación en absoluto). Las nominaciones al Oscar todavía están a más de un mes de distancia, quizás esto sea la chispa necesaria para recordar a los votantes.

Sorpresa: “All We Imagine as Light”

Puede ser divertido criticar a los Globos de Oro, pero de vez en cuando aciertan de manera muy, muy correcta, y este año, la prueba está en las nominaciones para “All We Imagine as Light” (“La luz que imaginamos”). La película india con una pequeña distribuidora es una de esas joyas que suele ser celebrada en los grupos de críticos. Y sin embargo, aquí fue nominada no solo junto a un grupo verdaderamente grande de películas en la categoría internacional, a pesar de que no estará en los Oscar porque sorpresivamente India seleccionó otra película para representarla, sino que los Globos también la incluyeron en la categoría de dirección, para Payal Kapadia.

Desaire: Saoirse Ronan

A pesar de tratarse de una actriz que ha recibido cuatro nominaciones al Globo de Oro en su vida y una victoria por “Lady Bird”, fue un poco sorprendente que Saoirse Ronan no recibiera ninguna este año. Tuvo dos actuaciones importantes en películas notables: como una alcohólica en recuperación en “The Outrun” y como una madre en Londres durante la Segunda Guerra Mundial en “Blitz” de Steve McQueen (también completa y desconcertantemente sin reconocimiento). Una nominación por cualquiera de las dos habría sido merecido.

Sorpresa: Sebastian Stan

Sebastian Stan logró obtener una nominación de reparto y otra como protagonista por dos roles diferentes. Su aclamada interpretación de un joven Donald Trump en “The Apprentice” ("El Aprendiz") por la que Jeremy Strong también fue nominado. Igualmente emocionante es el reconocimiento a Stan por “A Different Man” ("Un hombre diferente"), y sin embargo, en otra omisión, su coprotagonista revelación, Adam Pearson no recibió lo mismo.

Desaire: Marianne Jean-Baptiste

Otra gran ausente es Marianne Jean-Baptiste, quien dio la actuación de su vida en “Hard Truths” ("Mi única familia") de Mike Leigh como Pansy, la desagradable, pero genial mujer inglesa con un chip en el hombro. Grupos de críticos prominentes la han celebrado, más recientemente, de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles, así que esperemos que no todo esté perdido para otras nominaciones.

Desaire: Muchos directores

¿Por dónde empezamos con esto? Ciertamente, cuando solo se nominan a seis, va a haber algunas exclusiones importantes, pero las ausencias fueron flagrantes, incluyendo a RaMell Ross de “Nickel Boys”, Denis Villeneuve de “Dune: Part Two” ("Duna: Parte dos"), Jon M. Chu de “Wicked”, Mohammad Rasoulof de “The Seed of the Sacred Fig” (“La semilla de la higuera sagrada”) y Jesse Eisenberg de “A Real Pain” (“Un dolor real”).

Desaire: “Sing Sing”

Una nominación para Colman Domingo de “Sing Sing”, no parece suficiente. Aunque habría encajado bien en la categoría de mejor drama, lo más llamativo es la exclusión de Clarence “Divine Eye” Maclin. Este ex recluso fue una revelación en la película sobre hombres encarcelados que participan en un programa de teatro.

Desaire: June Squibb

La categoría de actuación principal en un musical o comedia es, como siempre, de lo más variada. A diferencia de otros tantos años, en esta ocasión hay musicales reales (Karla Sofía Gascón por “Emilia Pérez” y Cynthia Erivo por “Wicked”). Pero si los otros podrían tener elementos cómicos, en su mayoría de variedad oscura o satírica, realmente no hay una comedia clásica en el grupo, lo cual es desafortunado en un año en que June Squibb tuvo una gran actuación cómica en “Thelma”, también su primer papel principal. Una verdadera oportunidad perdida.

Sorpresa: Pamela Anderson

El renacimiento de Pamela Anderson está en pleno apogeo, con una nominación por “The Last Showgirl” que sorprendió a algunos. Ella y la actriz brasileña Fernanda Torres compiten contra pesos pesados como Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton y Kate Winslet.

Desaire: Meryl Streep

Meryl Streep ha sido nominada 34 veces a los Globos de Oro (incluyendo su Premio Cecil B. DeMille a la trayectoria en 2017) y, sin embargo, de alguna manera su encantadora actuación en “Only Murders in the Building” no la llevó a los premios este año.

Desaire: Ryan Reynolds

A los Globos les encantan las estrellas de cine, especialmente los tipos carismáticos y pícaros. Ryan Reynolds quizás no sea exactamente un contendiente al Oscar por “Deadpool & Wolverine”, pero debería haber sido una elección segura para los Globos. ¿Es una señal de que los tiempos han cambiado para estos premios? O quizás Glen Powell tomó el lugar del encanto de alto voltaje este año. De cualquier manera, esperaremos algún chiste cuando su personaje mercenario vuelva a las pantallas de cine.