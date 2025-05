'Soñaba con esto'; Belinda revela que interpretará a Carlota en nueva serie

Ciudad Juárez.– Carlota de Bélgica, la última emperatriz de México durante el Segundo Imperio Mexicano y esposa de Maximiliano de Habsburgo llegará a las pantallas de México y América Latina a través de una mega producción a cargo de la empresa Sony Pictures, quien será la encargada de relatar la vida de la joven que a los 24 años llegó a nuestro país con sueños de grandeza, pero que rápidamente su vida se transformaría en una tragedia.

Y a pesar de que aún no hay fecha de estreno confirmada, ya que la producción anunció su rodaje para finales de 2025, se espera su lanzamiento a mediados o finales de 2026, por lo que ya se han dado a conocer algunos detalles poco a poco de la producción.

Entre ellos se ha confirmado la participación de la cantante hispanomexicana Belinda, quien a través de sus redes sociales reveló que será la encargada de darle vida a esta emperatriz, cuya figura marcó la historia de México.

"Hace más de 2 años que soñaba con este proyecto… y hubo momentos en los que pensé que no pasaría. Hoy es una realidad. Todavía no lo puedo creer!! Voy a interpretar a Carlota, la última emperatriz de México, en la nueva serie de Sony, y no tengo palabras para describir lo que esto significa para mí. Además de compartir con actores que he admirado profundamente", escribió la intérprete con gran emoción.