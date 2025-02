'Solo money'; Flor Amargo pide dinero a sus fans para festejar su cumpleaños

Ciudad Juárez.– La cantante mexicana Flor Amargo desató una ola de críticas en las redes sociales después de que a través de sus redes sociales invitó a todos sus seguidores a celebrar el próximo 14 de febrero su cumpleaños, así como su soltería en la Ciudad de México, sin embargo, lo que más llamó la atención es que pidió a todos llegar con dinero para poder financiar su viaje a Colombia.

"Primer año soltera. Acompáñame a celebrar el logro más importante de mi vida y mi cumpleaños. 14 de febrero, 5 pm, Parque España, donde están las escaleras. Lleva tu plato y tu cubierto para tu pastel… y el regalo $$ (no se aceptan regalos físicos de ningún tipo, solo money para la gira)", escribió la cantante en su publicación.

La celebración también marcará un punto de inflexión en la carrera de la artista, ya que confirmó que planea radicar temporalmente en Colombia, lo que ha incrementado la expectativa entre sus seguidores.

La reacción del público ante la publicación de Flor Amargo se dividió en dos posturas claras. Por un lado, algunos seguidores mostraron apoyo y comprensión, argumentando que financiar una gira es un desafío. Por otro lado, muchas personas la criticaron por pedir dinero en lugar de recibir obsequios tradicionales, lo que generó una ola de comentarios negativos en redes sociales.

Ante la controversia, la cantante decidió abordar el tema directamente a través de un video de media hora publicado en sus redes sociales. En él, explicó las razones detrás de su petición y aseguró que su enfoque no tiene nada que ver con el lucro personal, sino con su compromiso ambiental y artístico.

“Dinero para enriquecerme, no; dinero para hacer reír a la gente, para hacer arte. No me gusta hacer mercancía, pero quiero que hagan conciencia... Si no tienen dinero, traigan sus oídos y su amor. Sigan hablando mal de mí. No me importa”.