Solicitan donadores de sangre y plaquetas para el periodista André Marín

Ciudad de México.- Amigos, colegas y el mundo del futbol mexicano se unieron para solicitar donadores de sangre y plaquetas para el periodista deportivo André Marín Puig.

El comunicador mexicano se encuentra en el Hospital Muguerza de Alta Especialidad, ubicado en la calle Miguel Hidalgo y Costilla #2525, Obispado C.P. 64060, en Monterrey, Nuevo León.

David Faitelson, la Liga MX, Club América, TUDN, son algunas de las cuentas de X que se pronunciaron para beneficiar a André Marín.

"Gracias por su apoyo", se lee en la cuenta de André Marín, en la que también se agregó los datos para las donaciones.

El periodista se ausentó de las transmisiones de TUDN desde hace varios meses debido a su estado de salud.

Luego de que en 2022 se tomó un descando por su salud, en febrero de 203 informó que: "Me iban a realizar una operación en el estómago y algo que me dolía en la espalda; de pronto en el hospital agarré tres diferentes virus de neumonía, entre ellos un neumoco y estuve 45 días en terapia intensiva. Yo era de los que no creía mucho en la frase 'sin salud no hay nada', háganme caso ¡sin salud no hay nada!"