Sofía Vergara revela la razón por la que se divorció de Joe Manganiello

Sofía Vergara decidió abrir su corazón y contar algunas intimidades a todos sus seguidores, entre ellas, la razón por la cual se divoció del actor Joe Manganiello en julio del año pasado después de siete años de matrimonio.

Aunque en un principio se mantuvieron en silencio sobre las razones de su separación, los informes de TMZ sugirieron que el deseo de Manganiello de tener hijos podría haber sido el punto de quiebre en su relación. Ahora, Sofía Vergara ha confirmado esta información en una entrevista exclusiva con el diario El País.

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja”, confesó la actriz. Vergara explicó que, a sus 49 años, siente que no sería justo para un bebé y que, tras haber tenido a su hijo Manolo a los 19 años, ahora está lista para ser abuela, no madre.

La reconocida actriz colombiana también dejó claro que uno de los requisitos para su próximo novio es que ya tenga hijos.

En una entrevista anterior con Harper’s Bazaar Arabia, Sofía Vergara había hablado sobre la posibilidad de convertirse en madre por segunda vez después de solo tres meses de matrimonio con Manganiello. Aunque expresó ciertas reservas debido a su edad, señaló que no cerraba completamente la puerta a esa posibilidad.