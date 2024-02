'Sobreviví a un sociópata'; 'ex' de Bisogno comparte fuerte declaración

Jesús Castillo, quien habría sido la primera pareja del conductor de "Ventaneando" Daniel Bisogno, compartió una fuerte declaración a través de sus redes sociales, un texto que, para muchos usuarios en internet, es un claro mensaje que habla de su "tormentosa" relación que tuvo con el polémico conductor de Azteca.

El joven en un video aseguró que logró sobrevivir a una relación con un sociópata y narcisista, y aunque no se refirió explícitamente al nombre de Daniel, para muchos usuarios en la plataforma de X se trató de una clara referencia al conductor.

"Soy Jesús y sobreviví a un sociópata y narcisista, que me decía: 'Pídeme una disculpa, por lo que sea, pero pídemela'. Sin motivo, solo quería que yo me sobajara. Quien me dejaba de hablar por días, por ir a ver a mi familia o querer hacer algo sin él. Sobreviví y hoy estoy escribiendo la mejor versión de mi vida", compartió en joven en su cuenta de Instagram.

Hay que recordar que supuestamente Jesús y Daniel tuvieron una relación amorosa y el conductor solía compartir muy pocas fotos con el joven, por lo que tampoco se conocen las razones de la separación, hasta ahora que el joven compartió este mensaje.