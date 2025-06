Sir David: Nombrarán a Beckham caballero de la Corte Inglesa

Londres, Inglaterra.- David Beckham, el ex capitán de la selección inglesa de fútbol y que ha sido embajador del fondo de las Naciones Unidas para la infancia durante dos décadas, recibirá el título de caballero como parte de la lista de honores de la próxima semana del rey Carlos III, según informaron el viernes medios británicos.

Sin citar fuentes, la BBC dijo que Beckham está a punto de recibir un mayor reconocimiento tanto por su carrera futbolística como por sus contribuciones a la sociedad británica.

El título de caballero convertirá a Beckham en "Sir David", mientras que su esposa desde 1999, la exintegrante de las Spice Girls Victoria Beckham, se convertirá en "Lady Beckham".

En 2003, Beckham fue galardonado con la Orden del Imperio Británico, o OBE, por sus servicios al fútbol. Victoria Beckham recibió el mismo honor por sus servicios a la industria de la moda en una lista de Honores de Año Nuevo posterior.

Los honores se otorgan dos veces al año, en el Año Nuevo y luego en junio para conmemorar el cumpleaños del rey. En su mayoría, se otorgan por recomendación del gobierno, aunque el monarca también tiene influencia.

La oficina del primer ministro Keir Starmer no confirmó los informes de prensa, como es costumbre. El Palacio de Buckingham declinó hacer comentarios.

The Associated Press no ha podido confirmar de manera independiente la concesión del título de caballero, que fue reportado por primera vez en el periódico sensacionalista The Sun.

En un video publicado por The Sun del Chelsea Flower Show a principios de este mes, se ve al rey preguntándole a Beckham si "recibió su regalo de cumpleaños número 50". El rey parecía decir "Me alegra que te haya llegado", a lo que Beckham respondió: "Fue increíble, gracias, fue muy amable".

Beckham y el rey se han cruzado en numerosas ocasiones, incluso en funciones de estado. El año pasado, Beckham se convirtió en embajador de The King’s Foundation, una organización benéfica educativa y de sostenibilidad que Carlos lanzó en 1990.

Beckham es el único jugador de fútbol inglés que ha marcado en tres Copas del Mundo diferentes y su ilustre carrera incluyó la campaña ganadora del triplete de 1999, cuando el Manchester United ganó la Liga Premier, la Copa FA y la Liga de Campeones.

Beckham se encuentra en la tercera posición en cuanto a apariciones con la selección británica, con 115. También fue capitán del equipo en 59 ocasiones.

Tras dejar al Manchester United en 2003, Beckham jugó para el Real Madrid, Los Angeles Galaxy y el Paris Saint-Germain. Ahora es copropietario del equipo de la MLS Inter Miami.

Sin embargo, su carrera no siempre fue un éxito. Después de la Copa del Mundo de 1998 en Francia, Beckham fue ampliamente vilipendiado por su patada petulante al jugador argentino Diego Simeone, lo que provocó su expulsión. Muchos fanáticos lo culparon por la eliminación de Inglaterra.

En la serie documental de Netflix de 2023 "Beckham", describió el abuso que experimentó, que incluyó una efigie de él colgada de una soga fuera de un pub de Londres.

"Sabía que era malo en ese momento, pero repasar todo eso fue bastante difícil", le dijo a la AP.

La serie documental de cuatro partes sobre la vida y carrera profesional de Beckham le valió un Emmy en 2024 por serie documental o no ficción destacada.

Beckham ha sido un ícono de estilo y celebridad y ha sido un destacado defensor de organizaciones benéficas, incluida UNICEF, que creó "The David Beckham UNICEF Fund" en 2015 para conmemorar una década de asociación entre ambos. Beckham también jugó un papel fundamental para que Londres fuera galardonada con los Juegos Olímpicos de Verano en 2012.

Si se confirma el título de caballero, Beckham se uniría a un grupo selecto de jugadores de fútbol británicos que han sido nombrados caballeros, incluidos los ganadores de la Copa del Mundo de 1966 de Inglaterra, Geoff Hurst y Bobby Charlton, y el escocés Kenny Dalglish.