Ciudad de México.- La dinámica del sinceramiento en La Casa de los Famosos México desató una ola de posicionamientos directos, metáforas inesperadas y respuestas cargadas de tensión. Los habitantes se enfrentaron verbalmente para expresar quiénes desean fuera de la competencia.

Shiky Clement abrió con un mensaje poético a Abelito “Te vas a ir hasta que se apaguen las luces”.

Aarón Mercury eligió a Dalilah Polanco por “criticar a los de noche”, ella respondió que jugará “como él”.

Elaine Haro se posicionó con El Guana por estrategia y lo amenazó con seguirlo nominando.

Facundo también eligió a El Guana, con rimas y humor. Guana respondió que su contenido “aburre”.

Aldo de Nigris apuntó a Dalilah como “pilar del equipo rival”. Ella se sintió “más poderosa que antes”.

Priscila Valverde señaló a Alexis Ayala por tratar a sus compañeros como “peones”. Él se negó a responder.

Mar Contreras eligió a Dalilah por tener “20 máscaras”. Dalilah solo dijo “gracias”.

Mariana Botas se posicionó con Alexis Ayala por ser “gran estratega”. Él pidió esperar su turno.

El Guana eligió a Priscila Valverde por falta de conexión. Ella agradeció con calma.

Dalilah se sinceró con Mar Contreras: “Me ves como una pared”. Mar respondió: “No incluir también es excluir”.

Alexis Ayala comparó a Mariana con un pez que “nada y nada”. Ella dijo que no concuerda con él.

Abelito cerró con una metáfora: Mariana es “un barco fuerte, bonito, interesante, pero atorado en el mar”.

La noche dejó claro que las emociones están al límite y las estrategias se afilan. La eliminación podría redefinir el equilibrio entre cuartos.

Compartir:
Tal vez te interese
Mantiene Gas LP mantiene su precio tanto en Juárez como en Chihuahua
Juárez Mantiene Gas LP mantiene su precio tanto en Juárez como en Chihuahua
Sport Fest 2025 invita a apoyar a niños del beisbol especial
Juárez Sport Fest 2025 invita a apoyar a niños del beisbol especial
Publicidad
Enlaces patrocinados