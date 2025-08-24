Ciudad de México.- La dinámica del sinceramiento en La Casa de los Famosos México desató una ola de posicionamientos directos, metáforas inesperadas y respuestas cargadas de tensión. Los habitantes se enfrentaron verbalmente para expresar quiénes desean fuera de la competencia.

Shiky Clement abrió con un mensaje poético a Abelito “Te vas a ir hasta que se apaguen las luces”.

Aarón Mercury eligió a Dalilah Polanco por “criticar a los de noche”, ella respondió que jugará “como él”.

Elaine Haro se posicionó con El Guana por estrategia y lo amenazó con seguirlo nominando.

Facundo también eligió a El Guana, con rimas y humor. Guana respondió que su contenido “aburre”.

Aldo de Nigris apuntó a Dalilah como “pilar del equipo rival”. Ella se sintió “más poderosa que antes”.

Priscila Valverde señaló a Alexis Ayala por tratar a sus compañeros como “peones”. Él se negó a responder.

Mar Contreras eligió a Dalilah por tener “20 máscaras”. Dalilah solo dijo “gracias”.

Mariana Botas se posicionó con Alexis Ayala por ser “gran estratega”. Él pidió esperar su turno.

El Guana eligió a Priscila Valverde por falta de conexión. Ella agradeció con calma.

Dalilah se sinceró con Mar Contreras: “Me ves como una pared”. Mar respondió: “No incluir también es excluir”.

Alexis Ayala comparó a Mariana con un pez que “nada y nada”. Ella dijo que no concuerda con él.

Abelito cerró con una metáfora: Mariana es “un barco fuerte, bonito, interesante, pero atorado en el mar”.

La noche dejó claro que las emociones están al límite y las estrategias se afilan. La eliminación podría redefinir el equilibrio entre cuartos.