Sin pelos en la lengua, Panini revela qué famosos le caen muy mal

A Karla Panini aparentemente poco le importa echarse unos enemigos más a la bolsa, y es que la famosa "Lavandera", durante una entrevista para el canal de YouTube Tierra Propia News, la famosa habló sin censura sobre los famosos que le caen bien, pero sobre todo, aquellos que no la agradan para nada.

Fue cuando el conductor del canal de YouTube le preguntó a Karla quién le cae mejor de los famosos en el medio cuando la famosa comenzó a sincerarse.

“Jair Villareal, es mi mejor amigo”, respondió la conductora señalando al comediante que ha aparecido en programas de Multimedios. Entonces, el youtuber quiso saber lo contrario: “¿Quién te cae peor?”.

Panini de inmediato señaló: “¿Se tiene que decir nombre del medio? Tengo bastantes, porque todo mundo se ha subido al tren mío”. Y comenzó a decir nombres: “Una que me cae bien gorda y ella lo sabe, donde quiera que la encuentre le puedo decir: La Morocha. Me cae bien gorda Karla Minaya”.

“Es verdad, no lo digo en mentiras, hasta en un podcast lo dije”, acentuó la conductora originaria de Monterrey.

Además, soltó otro nombre más conocido en el panorama del espectáculo: “Me cae bien gordo Platanito”.

“Yo ya no tengo nada que perder, me caen bien gordos ellos y que se haga viral, no me importa que sepan”, agregó Panini respecto a las personas que mencionó.