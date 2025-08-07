'Sí soy', Ricardo Peralta reacciona a comparaciones con Ninel Conde

Ciudad Juárez.– Ricardo Peralta, uno de los exparticipantes de "La Casa de los Famosos México" en su segunda temporada reaccionó a las comparaciones con Ninel Conde a través de sus redes sociales, aseguró que sí era como ella y para muestra recordó la polémica protagonizada por él con el colchón.

Todo comenzó cuando surgió el conflicto entre Ninel Conde y Alexis Ayala, a quién acusaron de ser violento con las mujeres en el reality y él respondió señalando a la actriz de usar indebidamente la bandera feminista.

El enfrentamiento sucedió en el baño de La casa, durante una prueba por el presupuesto semanal. Los participantes, entre ellos Ninel Conde, Alexis Ayala, Abelito y Elaine Haro, debían coordinarse para cumplir con una tarea bajo presión. Fue entonces cuando Alexis Ayala soltó un seco “quítate” dirigido a Elaine Haro, lo que desató la molestia de Ninel Conde.

Sin embargo, el “Bombón asesino” no cedió fácilmente y dejó claro que no tolerará ese tipo de actitudes, menos hacia Elaine. El tema se mantuvo encendido todo el día, incluso cuando los demás intentaron bajarle el tono. Pero lo que nadie esperaba era que este episodio traería a la memoria un momento viral de la temporada anterior, con Ricardo Peralta.

“Sí soy Ninel Conde”, escribió Ricardo en su cuenta de X, haciendo alusión a cómo él también explotó ante lo que, en apariencia, parecía una situación inofensiva.

Todo ocurrió cuando los integrantes del cuarto Mar, a modo de broma, sacaron el colchón de Sian Chiong, quien era aliado cercano de Peralta. Al enterarse, Ricardo estalló contra los autores de la broma: “¿Están orgullosos de lo que hicieron?”, reclamó indignado, en una escena que se volvió viral. Adrián Marcelo se le fue con todo a Gala Montes y Brigitte Bozzo.