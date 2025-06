'Sí soy gay, déjenme en paz', dice Ernesto D'Alessio

El pasado fin de semana, durante la presentación a medios de ‘Alberto, el musical’ en el Teatro San Rafael, Ernesto D’Alessio rompió el silencio y encaró de frente los rumores que han acompañado su carrera desde los años noventa.

Visiblemente molesto, el hijo de la ‘Leona Dormida’ pidió respeto para la comunidad LGBT+ y lanzó un contundente mensaje: “Oigan, sí yo soy gay, déjenme en paz; sí tengo novia, déjenla en paz a ella”.

El estallido ocurrió después de que un reportero insinuara que su reciente divorcio avivó las especulaciones sobre su orientación sexual y de manera firme, Ernesto recordó que las etiquetas no deberían utilizarse como insulto y subrayó que nadie tendría que justificar su identidad ante los medios.

¿Confirmó Ernesto D’Alessio que es gay?

La frase “si soy gay” desató una ola de reacciones y especulaciones en redes sociales, pero lejos de ofrecer la “exclusiva” que algunos buscaban, el cantante se limitó a dejar la interrogante al aire, negándose a aclarar un tema tan personal solo por la presión de los medios.

“Me lo dicen como si me estuvieran ofendiendo; a mí no me molesta, sé perfectamente quién soy”. El objetivo, insistió, es erradicar el uso de “gay” como sinónimo de burla.

¿Por qué surgieron los rumores sobre la orientación sexual de Ernesto D’Alessio?

Desde su debut discográfico en 1996, Ernesto adoptó un estilo que rompía con los estereotipos masculinos de la época: cabello largo, vestuario llamativo y coreografías cargadas de energía.

Él mismo reconoce que esos “movimientos afeminados” pudieron dar pie a las teorías, pero insiste en que nunca fueron un motivo de conflicto personal.

“Cuando me veo sobre el escenario entiendo que haya gente que lo piense, pero eso no tiene nada de malo”, explicó.

Así ha reaccionado la familia de Ernesto D'Alessio a los rumores

El intérprete asegura contar con el apoyo incondicional de su madre, Lupita D’Alessio, y de sus cuatro hijos, fruto de su matrimonio con la también cantante Rosario Ruiz.

Aun después de la separación en 2023, la relación familiar permanece sólida y él ha insistido en que su madre siempre le enseñó a ser auténtico, resaltando que en su familia no existen prejuicios y para él, esa red de apoyo vuelve irrelevantes los chismes y le da fuerza para enfrentar la presión mediática.