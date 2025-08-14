Sí hubo besos: Drake Bell confirma la versión de Mariana Botas

Ciudad de México.- La actriz Mariana Botas causó revuelo en La Casa de los Famosos México al compartir una anécdota íntima con el cantante estadunidense Drake Bell.

Aunque su relato fue inicialmente cuestionado por televidentes, el propio Bell confirmó recientemente que sí vivieron una noche de besos y cercanía en un antro de la Ciudad de México.

Botas había narrado que todo comenzó en 2022, cuando confesó en su pódcast Envinadas que Bell era su “crush”. Tras la viralización del momento, los representantes del músico la contactaron y se concretó un primer encuentro. Un año después, coincidieron en una fiesta donde, según la actriz, compartieron besos, canciones y atención exclusiva.

En entrevista con medios mexicanos, Bell validó la historia con humor “¡Estábamos en un antro! ¡No recuerdo cómo pasó! Pero ella es adorable, divertida, hermosa… y una gran amiga mía”. Aunque aclaró que actualmente mantiene una relación con otra mujer mexicana, reconoció que aquella noche con Botas fue una experiencia especial.

La confirmación del cantante ha generado reacciones en redes, donde usuarios celebran la autenticidad del relato y el vínculo amistoso que ambos mantienen.