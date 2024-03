'Sí es cu#*a'; exintegrante de 'La Academia' reacciona a polémica de Danna Paola

Gibrán Gutiérrez, exparticipante del reality "La Academia" en 2020 y quien llamó la atención en su momento por decir en el programa que Danna Paola era una "cul#"#a", reafirmó su postura a través de redes sociales luego de la polémica que surgió esta semana en contra de la famosa mexicana, quien fue muy criticada por "fomentar" el hate entre sus seguidores en contra de una chica trans.

A través de su cuenta de TikTok, Gibrán Gutiérrez habló sobre el caos que gira en torno a la estrella mexicana que ahora quiere ser nombrada como solo Danna. En este habló sobre lo ocurrido en el pasado, cuando la señaló de haberlo "humillado" a nivel nacional y en horario estelar, y compartió con el público su felicidad de que ahora algunos le den la razón.

“No saben cuántas veces en mi vida, desde hace 5 años, la gente me dice ‘¿Y si es culera o no?’. Me están llegando muchos mensajes de amigos, conocidos, solicitudes en Twitter… Me llamaron loco, mucho tiempo, muchos años. Como dice ese dicho o refrán ‘Uno siempre es el villano en una historia mal contada’. Voy a seguir diciendo lo que pienso, sea verdad o sea mentira”, expresó el ex académico.