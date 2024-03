Sheyla confiesa que le pidieron bajar 40 kilos en un mes para un protagónico

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Sheyla dio a conocer que pudo obtener un papel protagónico en una telenovela, sin embargo, debía bajar 40 kilos. La famosa recordó el momento en el que una persona le propuso ser la figura estelar de un melodrama, imponiendo una condición un tanto extrema.

La actriz comentó que deseaba conseguir el protagónico, pero se trataba de una meta bastante ambiciosa y que, incluso, podría ser riesgosa para su salud.

“Una persona me pidió así de ‘Te doy el estelar, pero necesito que bajes 40 kilos en un mes', me mandaron con un médico allá en Polanco, a gastar un dinero que no tenía, estaba enormesísima, y me acuerdo que me mandó, me puse a dieta, no baje ni un kilo, subí, era un estrés porque yo quería, de verdad, con todo el amor del mundo ese estelar”, señaló.

Finalmente, la famosa confesó que no pudo bajar el número de kilos que le pidieron, por lo que anímicamente, no estaba en su mejor momento.

“No me dieron ni las gracias, no era para mí, lo tomé así, pero lloré mucho”, concluyó.

Cabe recordar que Sheyla se sometió a una cirugía de manga gástrica para poder mantener su peso de una forma saludable.

La cirugía de manga gástrica es considerada una opción efectiva para la pérdida de peso a largo plazo en pacientes con obesidad grave, y suele ir acompañada de cambios en el estilo de vida, como una dieta equilibrada y ejercicio regular, para obtener resultados óptimos y mantener el peso perdido a largo plazo.