Shakira supera a Taylor Swift en número de presentaciones en México

Ciudad Juárez.– Shakira sorprendió a muchos seguidores en toda América Latina después de que decidió abrir su quinta fecha para un concierto en la Ciudad de México, algo que solo había hecho hasta el momento Taylor Swift.

La decisión de abrir una nueva fecha se dio a partir del éxito de ventas de las primeras cuatro presentaciones, algo que no había logrado hacer ni siquiera en Colombia, su país natal.

Shakira no solo rompe el récord de presentaciones, sino que también establecerá uno nuevo de asistencia. En 2023, Taylor Swift llevó a más de 240 mil fanáticos al entonces llamado Foro Sol durante su "The Eras Tour". Sin embargo, con el nuevo récord de Shakira, la colombiana no solo superará en número de presentaciones, sino también en convocatoria.

Su gira, programada para marzo de 2025, ha generado gran expectativa en el público mexicano. Shakira regresará a México después de su última presentación en el país en 2018, cuando cantó en el Estadio Azteca.

Esta vez, la cantante hará tres paradas en México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, reuniendo a más de 325 mil personas en el país.