Shakira revela detalles de su nuevo álbum y el proceso para llegar a él

Shakira, la artista colombiana que rompió fronteras, había sido notablemente constante desde que comenzó su carrera a principios de los años 90. Salía de gira, lanzaba álbumes, ganaba premios, tejió sonidos globales que desafiaban el género en sus sencillos pioneros, actuó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y más. Luego, las cosas se enfriaron. O eso parecía.

En realidad, los últimos años no han sido amables con Shakira. En 2022, después de 11 años y dos hijos juntos, se separó del futbolista Gerard Piqué, lo que llevó a lo que ella califica como la “disolución de mi familia”. Se enfrentó a cargos de evasión fiscal en España y en noviembre pasado recibió una sentencia suspendida de tres años y pagó una multa de 7,3 millones de euros (8 millones de dólares), además de impuestos e intereses no pagados anteriormente.

En “Las mujeres ya no lloran”, su primer álbum nuevo en siete años, Shakira , desde la bachata de “Monotonía” hasta el electro-pop de “Te felicito” y la mega viral “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” con Bizarrap.

“He pasado por tantas cosas en estos últimos años que literalmente tuve que recoger los pedazos de mí misma y volver a unirlos”, dijo Shakira a The Associated Press en una entrevista por videollamada desde Miami. “Y durante ese proceso, creo que la música fue el pegamento”.

Las respuestas presentadas a continuación fueron editadas para una mayor claridad y brevedad.

AP: Han pasado siete años desde tu último álbum, “El dorado”. ¿Qué aprendiste sobre ti, musicalmente, en ese tiempo?

SHAKIRA: Bueno, en estos siete años que llevo criando hijos, he estado aprendiendo mucho sobre mí misma como madre, como mujer. Pero también he estado haciendo música. Es solo que ha sido algo más esporádico, ya sabes, aquí y allá. Cada vez que tenía la oportunidad de sacar una canción, lo hacía. Pero no tuve tiempo de ponerme a trabajar. Esta vez, fue una compulsión y una necesidad. Fue muy importante para mí poder expresar, en y a través de estas canciones, tantas experiencias de vida y encontrar la catarsis, ya sabes, y poder encontrar los efectos terapéuticos de escribir y verme de vuelta en el estudio.

AP: Has dicho que “Las mujeres ya no lloran” es un álbum conceptual. ¿Qué historia nos está contando?

SHAKIRA: Como hay una gran diversidad en este álbum, sé que es un álbum conceptual, pero no sucedió a propósito. Nadie elige pasar por el tipo de experiencias de vida por las que pasé cuando estaba escribiendo y creando este álbum, ya sabes, la vida te da limones. Entonces, ¿qué haces? Prepara limonada. Así que hice canciones. Pero hay una gran variedad dentro de este álbum. Hay pop, hay afrobeat, hay reggaetón. También música regional mexicana, rock. Pero hay un hilo conductor. Y eso se basa en experiencias de vida genuinas y auténticas y en el proceso de elaboración de esas emociones y sentimientos intensos con los que he tenido que lidiar durante los últimos años.

AP: Previamente has experimentado con sonidos globales. En este álbum, trabajaste con Grupo Frontera y Fuerza Regida, dos artistas regionales mexicanos que están llevando su música al escenario mundial, algo similar a la experiencia que tuviste.

SHAKIRA: Cuando empecé en esta industria, era predominantemente masculina. Fue difícil para una chica colombiana. Tuve que tocar muchas puertas, hacer mucha labor de convencimiento. Convencer a quienes se encargan de filtrar propuestas, a los directores de las emisoras de radio que decidían en su día, a quién le gustaría qué música se programaría y qué música no.

Pero ahora es diferente, ya sabes, ahora la gente decide por sí misma. Creo que la música se ha democratizado de alguna manera. Y por eso los artistas latinos realmente han encontrado una plataforma para su música que no es como hace 10 o 20 años... Y ahora, los artistas latinos tienen muchas más oportunidades. Y es cierto que los artistas regionales mexicanos también están en ese grupo de artistas que ahora están sonando en muchas más emisoras de Colombia y de otros lugares del mundo y aquí en Estados Unidos también.

México ha sido una parte muy importante de mi carrera. Es un país al que le debo mucho. Y ha sido una experiencia maravillosa poder colaborar con algunos artistas mexicanos también en este álbum. Es mi pequeño homenaje a la música mexicana, a ese género y al pueblo mexicano.

AP: “She Wolf” cumple 15 años este 2024. Como oyente, ese álbum se sintió como un cambio en tu carrera, y este nuevo álbum también. ¿Encuentras paralelismos entre ambos?

SHAKIRA: Sí, porque es el renacimiento de “She Wolf” (Loba), en cierto modo. Es el renacimiento de esa fuerza primigenia que siento que todas las mujeres tenemos dentro de nosotras. Es esa fuerza la que nos permite dar a luz, alimentar a nuestras crías, garantizar la supervivencia de su especie, librar cualquier lucha contra la que tengamos que luchar.

Tuve que recurrir a esa loba que llevaba dentro para poder sobrevivir.

Estuve en una especie de modo de lucha o huida durante un tiempo y creo que es esa “She Wolf” dentro de nosotras las mujeres de hoy es lo que está llevando a la sociedad a donde va, ya sabes, en este momento. Las mujeres son multitarea por naturaleza. Podemos hacer de todo. Realmente podemos sobrevivir a las guerras y reconstruir ciudades después de que hayan sido destruidas. Entonces, mi vida se hizo pedazos después de, ya sabes, la disolución de mi familia y tantas otras cosas por las que tuve que pasar.

Por eso este álbum se llama “Las mujeres ya no lloran”. Porque siento que las mujeres durante siglos han sido enviadas a llorar con un guion en sus manos. Y solo porque las mujeres ocultamos nuestras emociones frente a nuestros hijos y solo mostramos buenos modales y lo aceptamos todo, y ahora es diferente. Creo que como mujeres ahora decidimos cuándo llorar, cuándo no llorar y cómo hacerlo, si decidimos llorar. Entonces, es como si nadie tuviera que decirnos cómo sanar.

AP: No he visto que alguien se refiera a este como un ”álbum de divorcio”.

SHAKIRA: Este no es un álbum de divorcio. Es un álbum que reúne muchas experiencias de vida diferentes, que reúne la transformación de la vulnerabilidad en resiliencia, el empoderamiento de encontrar tu fuerza. No solo habla de dolor; También habla de triunfo. Y por eso que estas lágrimas no son lágrimas hechas de resentimiento, ira o simplemente tristeza, sino lágrimas de triunfo y lágrimas de autorreconocimiento y de encontrar confianza en uno mismo.

No es lineal. Hay subidas y bajadas, valles y picos. Y este álbum está hecho de todo eso.