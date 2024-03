Shakira regala un adelanto de su nuevo tema con Bizarrap

Shakira está dando poco a poco algunas probaditas de los temas que forman parte de su próximo álbum "Las mujeres ya no lloran". Así como ocurrió con Grupo Frontera, donde la colombiana mostró algunos adelantos, ahora la cantante lo hizo con Bizarrap, con quien colaborará en la canción "La Fuerte".

"Bizarrap siempre sabe sacarme 'La Fuerte'", escribió la cantante colombiana este viernes en una publicación de X donde también añadió un fragmento de su nueva canción en colaboración con el argentino.

Dicho clip Shakira lo ilustró con varias imágenes donde aparece 'jugando' fuercitas con un hombre mientras luce vestido en tono café claro y un aditamento plateado.

Respecto a la letra, esto es lo que dice el adelanto que compartió:

"Otra noche más que paso sin verte.

Otra noche más que me hago la fuerte.

Borré tu número y para qué, si ya me lo sé

No te olvidó por más que aparente, que aparente".