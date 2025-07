Seth Rogen, Cristin Milioti, Noah Wyle y más reaccionan a nominaciones al Emmy

Los Ángeles.- Este martes se anunciaron las nominaciones al Emmy de este año. “Severance” lideró las nominaciones con 27, mientras que “The Studio” lideró las nominaciones de comedia con 23, en un año dominante para Apple TV+.

La 77.ª edición de los Premios Primetime Emmy se emitirá por CBS desde el Teatro Peacock de Los Ángeles el 14 de septiembre. Nate Bargatze será el presentador.

Aquí están las reacciones de algunos de los nominados destacados del día :

Seth Rogen por “The Studio”

“Estar en este punto de nuestras vidas y crear algo que tiene este tipo de atención es algo novedoso en muchos sentidos, y realmente emocionante, apasionante y muy gratificante de una manera a la que no estoy acostumbrado a que me gratifiquen”. — Rogen, nominado a mejor actor en una serie de comedia, además de mejor guion y dirección, en una entrevista.

Evan Goldberg por “El Estudio”

“Mi madre nunca quiso que creciera y hiciera un montón de comedias obscenas para adultos, pero hoy está muy orgullosa”. — Goldberg, nominado a mejor guion de una serie de comedia, en una entrevista.

Erin Doherty por “Adolescencia”

Lo que me encanta de este trabajo es que, cuando uno se entrega con tanta dedicación, incluso al dejarlo todo, aprende lecciones. Si uno simplemente se sienta a escuchar y deja hablar a alguien, es una experiencia maravillosa, y no creo que lo hagamos tan a menudo. Estoy intentando llevar eso al futuro. — Doherty, nominada a mejor actriz de reparto en una miniserie o película, en una entrevista.

Katherine LaNasa por “The Pitt”

¿Qué se siente? Es como si le hubieras preparado café a alguien todos los días durante 20 o 30 años, y te gustara prepararlo y te pagaran bien por hacerlo... y un día, 20 o 30 años después, alguien dijera: «¡Nos encanta cómo preparas el café y lo apreciamos mucho!». Me encanta contar historias sobre la condición humana y me encanta actuar, así que ser reconocido y, de repente, aplaudido por ello es una grata sorpresa, y es una sensación muy agradable.

Pasé por un cáncer aproximadamente un año antes de conseguir este trabajo, y pasé un tiempo en urgencias. ... y uno de mis peores días me salvó la vida gracias a una enfermera de urgencias en Atlanta. Lo que me dijo me salvó de verdad, y no tenía por qué hacerlo. Fue simplemente una generosidad emocional de su parte, y yo le transmití todo eso a Dana. — LaNasa, nominada a mejor actriz de reparto en una serie dramática, en una entrevista tras un día de rodaje de la segunda temporada de "The Pitt".

Noah Wyle por “The Pitt”

Me alegra enormemente que las nominaciones se hayan distribuido entre todos los departamentos, ya que refleja nuestro esfuerzo colectivo. Mis más sinceras felicitaciones a todos los demás nominados. Me siento honrado y agradecido. — Wyle, nominado a mejor actor principal en una serie dramática, escribió en un comunicado.

Cristin Milioti por “El Pingüino”

Ha sido precioso ver cuántas nominaciones ha recibido la serie. Estoy muy, muy emocionado por mis compañeros de reparto y equipo. Ha sido un día realmente emocionante... realmente maravilloso.

Llevaba mucho tiempo deseando un papel así, buscándolo, y me lo pasé genial. Conecté profundamente con ese personaje. — Milioti, nominada a mejor actriz de miniserie, se enteró de la nominación mientras hacía recados. Habló en una entrevista.

Dan Erickson por “Indemnización”

No puedo expresar con palabras lo emocionado que estoy de volver a los Emmy y ver si las gafas de sol que dejé en el baño hace tres años siguen ahí. — Erickson, creador de «Severance», en un comunicado.

Jason Isaacs por “El Loto Blanco”

La gente quería verlo. Querían hablar de ello. Querían disfrazarse de los personajes. Querían beber piñas coladas. Querían, querían reunirse, ya sabes, y verlo juntos.

Mira, el mundo real se está nublando y no es tan fácil vivir en él. Es complicado y desafiante estar en él, mantenerse cuerdo y feliz, y le dio a la gente un lugar feliz donde estar. Así que simplemente querían continuarlo y expandirlo a la periferia de nosotros y de nuestra vida privada, lo cual parecía un poco extraño, pero entiendo por qué. Querían seguir hablando de 'White Lotus'. — Isaacs, nominado a mejor actor de reparto en una serie dramática, dijo en una entrevista.

Michael Urie por “Shrinking”

Creo que hay algo en el programa que permite a la gente cuidar de su propia salud mental. Y eso es, me parece, algo nuevo para nosotros, los humanos en esta sociedad, que podamos hablar de ello y disfrutarlo... y pedir ayuda. Así que me alegra que lo estemos haciendo y me alegra que la industria también esté comprometida.

La verdad es que nunca pensé que esto pasaría. Sabía que existían los Emmy y que algún día podría ser considerado para uno, pero no parecía posible. Así que es una sensación de ensueño. — Urie, nominado a mejor actor de reparto en una serie de comedia, dijo en una entrevista.

Tony Gilroy por “Andor”

Me alegra mucho ver que se reconoció el aspecto técnico de nuestra serie, incluyendo a Michael Wilkinson, Luke Hall, los departamentos de sonido y los de efectos visuales. La última vez, pensé que se les pasó un poco por alto. Ojalá se hubiera dedicado más tiempo a los actores. — Gilroy, nominado a mejor serie dramática y a mejor música y letras originales, en una entrevista.

Stephen Graham por “Adolescencia”

“Aturdido es una buena palabra, ¿verdad? Estoy tan feliz y tan agradecido por el elenco, por la obra en su conjunto, como colectivo... El simple hecho de que no haya una persona específica ni una cosa específica, sino que cada elemento haya sido reconocido, y formar parte de un elenco tan maravilloso, para mí, es lo que realmente importa”. — Graham fue nominado tanto a mejor actor como a mejor guion en una miniserie o película. Habló en una entrevista.

Connor Tomlinson por “Amor en el espectro”

“Es increíble... Me siento como un duende en el día de San Patricio”. — Connor Tomlinson, estrella del reality “Love On The Spectrum”, reaccionando en un mensaje de video a las cinco nominaciones del programa.

Jenny Slate por “Morir por sexo”

Me siento muy orgullosa de nuestro programa. Estoy muy orgullosa de Nikki Boyer (inspiradora y productora) y de todo el trabajo que ha hecho. Y me siento muy feliz de que este trabajo haya llegado a mi vida. Ha sido una felicidad tras otra.

“Nuestro programa realmente permite a las personas pensar en las decisiones que quieren tomar para poder tener más, para poder adoptar la forma en que realmente les gusta verse, ya sabes, ser la persona que sienten que son, pero de alguna manera se les impide serlo”. — Slate, nominada a mejor actriz de reparto en una miniserie o película, habló en una entrevista desde su casa en Massachusetts.