Sergio Mayer se solidariza con Pilar Montenegro tras rumores por su salud

Ciudad de México.– El actor y diputado federal Sergio Mayer habló por primera vez sobre la situación con Pilar Montenegro, la ex Garibaldi que ha estado en el centro de las preocupaciones de sus seguidores después de que se dio a conocer que la famosa estaba en serio riesgo de muerte debido a una enfermedad que padecía. Aunque sus familiares se han encargado de desmentir esos rumores, lo cierto es que la famosa no ha reaparecido en público, lo que desata serias dudas sobre la veracidad de las declaraciones de su familia.

Debido a esta situación, Mayer expresó su cariño y apoyo, pero decidió no hablar sobre el tema sin el consentimiento de Pilar.

“Pilar es mi hermana, la amo con todo mi corazón. Le deseo que esté bien, que tenga salud, que se encuentre con su familia. Yo no puedo hablar del tema porque si ella no lo hace, mucho menos yo”, declaró Mayer, subrayando su respeto por la privacidad de la artista.

Recientemente, Mayer dijo que tuvo contacto con Pilar y su madre, quienes le brindaron noticias alentadoras, aunque dijo que no lo hizo de forma presente, sino a través de mensajes de texto.

“Hace dos semanas le escribí, me respondió y después me escribió su mamá y me dijo que estaba descansando. No me queda más que desearle lo mejor a ella con todo mi corazón”, comentó.

A inicios de esta semana trascendió que estaba al borde de la muerte debido a una supuesta esclerosis múltiple que está sufriendo, pero sus familiares indicaron que se encuentra bien.