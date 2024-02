Sergio Mayer reacciona a filtración de contrato que le dio a firmar a Wendy

La creciente enemistad entre Wendy Guevara y Sergio Mayer, quienes formaron parte del exitoso Team Infierno en la primera temporada de La Casa de los Famosos México, continúa generando controversia tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales.

Todo se origina a raíz de una declaración de Wendy, acerca de un presunto contrato que Mayer intentó que firmara, cediendo todos los derechos y ganancias de su nombre a Sergio.

Tras la declaración de Wendy, Sergio ha tenido que defenderse en múltiples ocasiones respecto al supuesto contrato, afirmando que Wendy sí ha firmado documentos y que él ha facilitado buenos contratos para su carrera en el espectáculo, por lo que debería estar agradecida. Joanna Vega-Biestro, conductora y periodista de espectáculos de Imagen Televisión, filtró el contrato en cuestión, desatando un enorme escándalo entre los seguidores de Wendy Guevara.

“Yo Luis Carmen Guevara Venegas hago constar mi consentimiento expreso para que el señor Sergio Mayer Bretón actué con libertad y con fines comerciales en mi representación oficial y artística, para ello, reconozco que le confiero las siguientes facultades para actuar en mi representación: Formalice todo tipo de acuerdos, contratos, convenios, que resulten para mi representación en campañas publicitarias.

Cobrar, recibir y realizar todo tipo de pagos a mi nombre por mi participación en campañas publicitarias.

Autorizar y revocar el uso y explotación de mi imagen dentro de los materiales o contenidos generados en campañas publicitarias.

Contratar espacios y/o medios publicitarios en mi favor. El señor Sergio Mayer Bretón podrá coordinar mis presentaciones públicas en relación con mi participación en campañas públicas y eventos en los que mi imagen, voz e interpretación sean utilizadas previa autorización de mi parte”.

Sergio Mayer declara que el contrato filtrado no es oficial

Sergio Mayer respondió de manera contundente al alboroto ocasionado por la filtración del presunto contrato. Wendy ha sugerido que Poncho fue quien filtró el documento, mientras Sergio Mayer considera que Poncho queda como un “imbécil” por haber divulgado un documento que, según él, no tiene validez oficial.

‘’Me parece que queda como un imbécil porque demuestra que no conoce, no sabe ni leer ni entiende de documentos. Uno, no es un contrato, es una carta compromiso; no tiene membrete, ni siquiera está impresa, está hecha en una computadora, es evidente que no es oficial, es un machote que implica mucha negociación, y haberlo filtrado y haberlo enseñado, quedan como unos imbéciles’’, comentó Sergio.

Además, reiteró que sí tiene contratos firmados con la empresa de Wendy, y que su empresa ha gestionado los pagos de las marcas asociadas a Wendy para luego remunerarle a ella y a su empresa.