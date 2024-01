Sergio Mayer explota contra quienes lo llaman abusivo

Sergio Mayer hizo frente a las críticas que han surgido en redes sociales, luego de que la influencer Wendy Guevara lo señalara de ser un “controlador” cuando el expolítico buscaba convertirse en su representante.

Después de que la ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ reveló en su entrevista con la periodista Adela Micha que le pidió a un ejecutivo de Televisa “quitarle a Sergio Mayer”, pues le insistía en firmar unos contratos para representarla, el actor enfrentó los cuestionamientos de la prensa sobre la polémica.

“Y me acusan de ser abusivo, la verdad ¡qué pendejos!, quien diga eso no entiende del negocio, no entiende del concepto. Contrato a Lana del Rey o a David Guetta y gano dinero con ellos, si eso es ser abusivo, entonces soy bien abusivo, ustedes cuélguenle el mote de $#% a quien quieren y cada quien póngale la medallita al $#%” que quieren”, expresó molesto Mayer.