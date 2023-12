Sergio Mayer confirma que tiene firmada a Wendy y está cobrando a su nombre

Sergio Mayer dio a conocer que tiene firmada a Wendy Guevara e incluso está cobrando a su nombre, aunque todo parece indicar que la influencer no está enterada de esta situación.

Con una sonrisa, indicó que su empresa está cobrando por el trabajo de la influencer, pues ella le firmó dos contratos, situación que parece desconocer.

“Yo creo que no tiene idea de lo que declara porque las cartas me las firmó, porque hay dos contratos que le conseguí y quien le pidió que viera las cosas conmigo fue Televisa”, contó.

De acuerdo a las declaraciones de Sergio Mayer, los contratos por los que cobra a nombre de Wendy Guevera, son con ‘Tinde’ y ‘Miniso’.

“Yo creo que ella no sabe o no está enterada, pero sí me firmó las cartas.. mi empresa cobra y le paga a ella de los contratos que yo conseguí”, indicó.

Fue en entrevista con Yordi Rosado que Wendy Guevara reveló que Sergio Mayer intentó engañarla, pidiendo que firmará unos documentos con los que le cedía los derechos de su imagen, situación de la cual la influencer se percató a tiempo.