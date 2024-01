Sergio Mayer asegura que Wendy sí le firmó contratos

Los problemas entre Wendy Guevara y Sergio Mayer renacieron luego de que la ganadora de La Casa de los Famosos reveló en su entrevista con Adela Micha que le pidió a un ejecutivo de Televisa “quitarle a Sergio Mayer”, pues le insistía en firmar unos contratos para representarla.

Sin embargo, Wendy supuestamente se habría negado a firmar esos contratos, versión diferente a lo que acaba de revelar Sergio Mayer, quien aseguró que realmente sí lleva la representación de la influencer leonesa en un par de campañas publicitarias.

De acuerdo con lo dicho con Mayer, Wendy sí le firmó unos contratos, pero seguramente ella no está enterada: “Yo creo que Wendy no está enterada porque esa carta la firmó. Ella tuvo que firmarme unas cartas por dos contratos que le conseguí, yo creo que ella no sabe porque yo veo las cosas con sus abogados y Wendy se dedica a estar trabajando, arriba de un escenario”, comenzó explicando.